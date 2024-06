Risultati Istituti Tecnici, soluzioni Seconda Prova Maturità 2024/ Tracce svolte: ITIA, Finanza e Marketing

SOLUZIONI SECONDA PROVA ISTITUTI TECNICI, TRACCE UFFICIALI MATURITÀ 2024: I RISULTATI

E così anche per l’Esame di Maturità 2024 la grande “buriana” delle prove scritte è passata, restano però ancora alcuni “strascichi” con tutti i risultati e le soluzioni della Seconda Prova che per Istituti Tecnici, Professionali e Licei ieri hanno interessato circa mezzo milione di studenti italiani. Mentre il grande pensiero corre ora verso gli orali – scatteranno da lunedì prossimo con calendari decisi dalle singole commissioni d’Esame a seconda delle disponibilità delle singole scuole – è buona abitudine per esercitarsi in vista dei colloqui riprendere in mano le tracce svolte della Seconda Prova in quanto spesso agli orali si parte proprio dalla correzione dello scritto d’istituto.

Nei tanti e svariati indirizzi degli Istituti Tecnici si sono svolte ieri le singole prove scritte, seguendo invece l’unica prova nazionale di mercoledì, ovvero il tema d’italiano in Prima Prova: al termine della Seconda Prova ieri il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare le tracce ufficiali svolte dagli studenti, con tanto di materiali, quesiti e richieste presenti nello scritto ministeriale. Ecco qui il link giusto dove poter scaricare la Seconda Prova degli Istituti Tecnici, iniziando magari ad esercitarsi nelle correzioni in attesa dei risultati specifici degli scritti che la commissione provvederà a pubblicare prima degli orali.

ITIA E AFM: RISULTATI SOLUZIONI ISTITUTI TECNICI PER LA SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2024

Va ribadito come le soluzioni con i risultati della Seconda Prova di Maturità 2024 non verranno pubblicate dal Ministero in quanto viene lasciato spazio alle commissioni per produrre le singole correzioni in vista del colloquio orale: questo non toglie che già ieri alcuni siti specializzati con relativi team di esperti sulla Maturità hanno provveduto comunque a illustrare le soluzioni delle tracce svolte anche per alcuni indirizzi degli Istituti Tecnici (così come per Matematica e la Versione di Greco, ndr).

Per la Seconda Prova di Sistemi e Reti per Informatica (ITIA) il Ministero ha prodotto un piccolo esempio di Autonomia regionale presentando un caso di una Regione alle prese con un progetto sui dati sanitari e il Fascicolo Sanitario Elettronico: ecco qui i risultati pubblicati da Skuola.net con tutte le soluzioni e la traccia svolta dal team di esperti dell’Esame di Stato MIM 2024.

Per quanto riguarda invece la Seconda Prova di AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing – degli Istituti Tecnici ecco che è invece Studenti.it ha pubblicare le sue soluzioni sulla traccia legata allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico di Alfa SPA, con relativo svolgimento, budget e conclusione tutto all’interno delle richieste presenti nella traccia della Seconda Prova di Maturità 2024.

