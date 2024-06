Risultati Liceo Linguistico e Scienze Umane, soluzioni Seconda Prova Maturità 2024/ Tutte le tracce svolte

SOLUZIONI SECONDA PROVA LICEO LINGUISTICO E SCIENZE UMANE, TRACCE UFFICIALI MATURITÀ 2024: I RISULTATI

Dopo la chiusura della Seconda prova della Maturità 2024 che per il Linguistico era incentrata su Lingua e cultura straniera 3 e per lo Scienze Umane sull’unica materia caratterizzante dell’indirizzo (appunto: le Scienze umane, oppure l’Economia civica per l’indirizzo economico), inizia la lunga attesa per l’orale e – soprattutto – la ricerca di soluzioni e risultati che potrebbero tornare utili proprio in vista del Colloquio. Il nostro consiglio per voi maturandi del Linguistico o delle Scienze Umane che ci state leggendo è quello di evitare di prendervela comoda pensando che con la Seconda prova della Maturità 2024 il peggio sia passato, perché anche l’orale potrebbe mettervi non poco alla prova; mentre la possibilità di discutere le soluzioni potrebbe permettervi di fare una bella figura con la Commissione!

Prima di entrare nel vivo delle soluzioni e dei risultati (certi che siate tutti alla ricerca di questi!) vogliamo anche lasciarvi i link del portale del Ministero dell’Istruzione e del merito per recuperare le tracce ufficiali: ecco qui la Seconda prova delle Scienze umane tradizionali; qui, invece, c’è quella per l’indirizzo Economico sociale e infine (ma occhio che partirà il download automatico di un pacchetto zip) eccovi anche tutto il plico delle lingue del Linguistico.

LINGUISTICO E SCIENZE UMANE: RISULTATI SOLUZIONI LICEO PER LA SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2024

Vi abbiamo dato i link per le tracce ufficiali della Seconda prova della Maturità 2024 sia per il Linguistico che per lo Scienze Umane, e non ci resta che entrare nel vivo con i risultati e le soluzioni. Prima di andare oltre – però – dobbiamo solamente specificare che non si tratta di esiti ufficiali o riconosciuti dal Ministero e neppure (tanto meno) di risultati che potreste considerare definitivi; ma sono ipotesi di svolgimento da parte dei tutori esperti di Skuola.net e di Studenti.it che nella giornata della ieri hanno partecipato a distanza alla Seconda prova della Maturità 2024 mettendo in campo tutte le loro conoscenze!

Scienze Umane:

– La seconda prova della Maturità 2024 del Liceo Scienze Umane con le soluzioni e i risultati di Studenti.it

– La traccia e la soluzione per l’indirizzo Economico Sociale delle Scienze Umane da Studenti.it

– I risultati di Skuola.net alla Seconda prova della Maturità 2024 per le Scienze Umane tradizionali

Linguistico:

– Soluzioni e risultati della Seconda prova del Liceo Scientifico della Maturità 2024 svolte da Studenti.it: la prova di inglese e quella di spagnolo











