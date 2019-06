Istituti Professionali, Maturità 2019 Seconda Prova/ Tracce e soluzioni: le materie

Al via anche per gli Istituti Professionali la Seconda Prova della Maturità 2019, con l’Esame di Stato Miur che nei plichi telematici ha già inserito le svariate tracce delle materie d’indirizzo previste dai diversi indirizzi dei Professionali: dall’Alberghiero fino ai Servizi Commerciali, da Servizi Sanitari fino al Professionale Agricoltura gli indirizzi di questa area specifica delle scuole superiori sono svariati e numerosi ma presentano una fetta importante dei maturandi alle prese con l’Esame di Maturità “rinnovato” dopo l riforma della Buona Scuola. In attesa delle tracce con relative soluzioni che nel corso della mattinata svolgeremo attraverso la nostra consueta diretta-maratona, addentriamoci nel tipo di struttura che potrà avere questa Seconda Prova per le varie materie previste: a livello generale, a prima parte della seconda prova è stabilita dal Miur e mescola le diverse materie oggetto della prova, mentre la seconda parte è stabilita interamente da ogni singola Commissione d’esame e quindi diversa per ogni classe degli Istituti Professionali.

ISTITUTO ALBERGHIERO, MATURITÀ 2019: LA SECONDA PROVA

Uno degli indirizzi maggiormente frequentato dagli studenti che hanno scelto 5 anni fa di prender parte al percorso degli Istituti Professionali è certamente quello dei Servizi per l’Enograstronomia e Ospitalità Alberghiera (il caro vecchio Istituto Alberghiero): la seconda prova della Maturità 2019, a differenza dei licei, non dovrebbe essere molto discostante nelle realizzazione pratica rispetto agli scorsi anni. Nella traccia multidisciplinare dovranno essere svolti diversi esercizi a seconda delle sotto-materie nelle quali è suddiviso l’Istituto Alberghiero. Ad esempio, per l’articolazione Servizi di sala e vendita le materie scelte dal Miur sono Scienza e Cultura Dell’Alimentazione e Laboratorio Servizi Enogastronomici – Sala e Vendita. Per la parte invece di Accoglienza Turistica, la Seconda Prova verterà su Laboratorio Di Servizi Di Accoglienza Turistica e Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva. Gli studenti dell’area Enogastronomia avranno invece come prova la materia Laboratorio Servizi Enogastronomici – Cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione. Da ultimo, per l’articolazione Prodotti dolciari artigianali e industriali saranno presenti come tematiche Laboratorio Servizi Enogastronomici – Pasticceria e Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari.

SECONDA PROVA PROFESSIONALI: TUTTE LE MATERIE

Diversi e svariati gli indirizzi degli Istituti Professionali nel piano ministeriale come da ultime modifiche negli scorsi anni: ad ogni specifico indirizzo, come ovvio, corrisponde una Seconda Prova diversa proprio a seconda della materia d’indirizzo. Le materie quest’anno scelte dal Miur come oggetto della Seconda Prova ai maturandi sono state stabilite negli scorsi mesi per via ufficiale, ecco le principali: Istituti Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, scienza e cultura alimentazione e laboratorio servizi enogastronomici; Accoglienza turistica, la seconda prova prevede laboratorio di servizi di accoglienza turistica, diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva; Servizi commerciali, tecniche professionali dei servizi commerciali; Professionale Agricoltura, economia agraria e valorizzazione attività produttive legislazione di settore; Servizi socio sanitari, igiene e cultura medico sanitaria e psicologia generale e applicata; Manutenzione e assistenza tecnica, tecnologie tecniche installazione e manutenzione; Produzioni industriali e artigianali, tecniche di produzione e organizzazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA