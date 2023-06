Istituti Tecnici, Seconda Prova Maturità 2023/ Tracce e soluzioni: come affrontare Esame di Stato (22 giugno)

SECONDA PROVA MATURITÀ 2023 PER GLI ISTITUTI TECNICI

Con l’Esame di Maturità 2023 si ritorna alle origini con una Seconda Prova unica nazionale per ogni singolo indirizzo di studio: e così per gli Istituti tecnici sono state rese note le materie a seconda dei corsi di indirizzo, passando da Amministrazione Finanza e Marketing a Turismo, fino a Grafica e comunicazione.

Come ben sappiamo, la Seconda Prova per ogni indirizzo scolastico viene preparata dal ministero che propone una traccia che verte sulla disciplina scelta – in anticipo – con apposito decreto. La durata varia da istituto a istituto, ma solitamente si va dalle sei alle otto ore per gli Istituti Tecnici. Nessuna variazione invece per il valore dell’esame: lo scritto può valere fino a 20 punti, mentre la griglia di valutazione è sempre la stessa ben definita.

ISTITUTI TECNICI, LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA MATURITÀ 2023

Come anticipato, sono già state rese note le materie per la Seconda Prova degli Istituti Tecnici e andiamo a scoprire quali sono a seconda degli indirizzi. Per Amministrazione Finanza e Marketing è stata sancita Economia aziendale; per Costruzioni ambiente e territorio è stata scelta Progettazione, costruzioni e impianti; per Informatica e telecomunicazioni è stata scelta Informatica; per Grafica e comunicazione è stata scelta progettazione multimediale; per Turistico è stata scelta Discipline turistiche e aziendali; per Trasporti e logistica articolazione “logistica” è stata scelta logistica, mentre per Sistema moda articolazione “tessile, abbigliamento e moda” è stata scelta Ideazione e progettazione.

MATURITÀ 2023, SECONDA PROVA ISTITUTI TECNICI: LE SIMULAZIONI

In attesa di conoscere la Seconda Prova degli Istituti Tecnici per questa Maturità 2023, vi segnaliamo possibilità di andare a coprire i quesiti degli anni precedenti sul sito del Ministero (clicca qui). Sicuramente ci sono alcuni consigli che vi possiamo dare a prescindere delle materie dei vari corsi di indirizzo. Da chi fa Turismo a chi si occupa di Grafica e comunicazione, è indispensabile seguire una serie di accortezze una volta giunti in aula, pronti a prendere in mano la penna per completare questo secondo appuntamento con l’Esame di Stato.

Gli oltre 500 mila maturandi impegnati questa mattina sanno che il primo step da completare è una lettura approfondita e ripetuta delle tracce proposte dai professori. Un passaggio fondamentale, perché potrebbe avere delle ripercussioni negative sugli step successivi. Grande concentrazione e zero distrazioni, un altro consiglio importante da seguire: sei-otto ore sono lunghe, piuttosto chiedete di andare in bagno ma l’attenzione deve essere massima per evitare errori che potrebbero costare carissimo.











