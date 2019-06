Istituti Tecnici Maturità 2019 Seconda Prova/ Tracce e soluzioni: tutti gli indirizzi

Seconda Prova scritta della Maturità 2019 anche per gli Istituti Tecnici. Archiviata definitivamente la prima prova di italiano, uguale per tutti, oggi il contenuto dei plichi si differenzierà invece a seconda degli istituti. Per gli studenti degli Istituti tecnici, la seconda prova del nuovo Esame di Stato del Miur comporterà una grande novità in quanto sarà divisa in due parti. La prima parte dovrà essere svolta da tutti i candidati mentre la seconda sarà composta da una serie di quesiti e richiederà al candidato di scegliere in base al numero indicato in calce al testo, come disposto dal Miur. I maturandi, così, si ritroveranno per la prima volta a dover affrontare le temute tracce multidisciplinari introdotte con la riforma dell’Esame di Stato. Ma cosa si dovrà portare per questa attesissima seconda prova? Gli istituti tecnici sono certamente numerosi e le tracce saranno differenti in base al tipo di indirizzo. In merito alla durata (non fissa per tutti), questa in generale sarà di sei ore (è possibile consegnare lo scritto dopo 4 ore dall’inizio). Per sicurezza, si consiglia di consultare sempre la durata indicata dal Miur in fondo alla traccia dove è indicato anche dopo quanto tempo sarà possibile consegnare lo scritto. A partire da quest’anno, tra le altre novità ricordiamo anche il punteggio massimo pari a 20 (e non più a 15) e che andrà a sommarsi alle altre prove e ai crediti scolastici.

ISTITUTI TECNICI: LE TRACCE

Ma quali sono le tracce della Seconda prova scritta per la Maturità 2019 in riferimento ai vari indirizzi? Per la scuola di Amministrazione Marketing e Finanza (Ragioneria), generalmente siamo di fronte ad un indirizzo generale e a due articolazioni, ovvero Sistemi Informativi Aziendali e Relazioni internazionali per il Marketing. Il secondo scritto sarà suddiviso in tre parti: analisi di testi e/o documenti economici, analisi di casi aziendali e simulazioni aziendali. Per gli istituti tecnici per il Turismo, la seconda prova richiederà al candidato competenze in ambito economico-aziendale, ricerca e produzione di documenti aziendali ed esercizi basati su analisi, ricerca, decisione, scelta e definizione di linee operative. Gli studenti degli istituti tecnici in Meccanica, meccatronica ed energia, in base al differente indirizzo si troveranno ad affrontare una prova che verterà sullo svolgimento di progetti, disegno e progettazione. Più complessa la scelta per gli studenti degli istituti tecnici Elettronica ed Elettrotecnica: indipendentemente dagli indirizzi, dovranno scegliere tra sei differenti tipologie di prova. Ogni traccia sarà composta fa una prima parte da svolgere interamente e da una seconda con dei quesiti a scelta.

I VARI ISTITUTI TECNICI: SECONDA PROVA MATURITÀ 2019

La lunga lista degli Istituti Tecnici che si preparano ad affrontare la seconda prova scritta della Maturità 2019 vede anche la presenza dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Anche in questo caso i candidati dovranno selezionare una sola delle tipologie – tra le sei presenti – e completare poi la prima parte nella sua interessa. La prova prevede una delle seguenti tipologie: per l’articolazione Informatica proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-problema, dati, documenti; per quella Telecomunicazioni la progettazione e gestione di sistemi o prodotti delle diverse filiere e analisi di problemi tecnologici-tecnici. Per l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica la prima parte prevede una delle seguenti tipologie in base alla materia: ideazione e progettazione di componenti e prodotti delle diverse filiere; analisi di processi tecnologici di produzione, gestione e controllo di qualità dei processi produttivi; sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali dei processi produttivi. Seconda parte a base dei quesiti tra cui scegliere. Seconda prova in vista anche per gli istituti tecnici Grafica e Comunicazioni: in questo caso i candidati saranno di fronte ad una prova tecnico-pratica e laboratoriale della durata di sei ore e composta da due parti. La prima da svolgere interamente e basata sulla ideazione, progettazione di prodotti di comunicazione grafici e/o multimediali oppure individuazione e scelta dei processi tecnologici e dei materiali di produzione, per realizzare un elaborato già progettato. Le due tipologie potranno essere integrate tra loro. Seconda parte come sempre con quesiti da scegliere.

TRACCE E SOLUZIONI IN BASE ALL’INDIRIZZO

Per l’indirizzo Moda, le modalità sono le stesse finora illustrate ma per ogni indirizzo la scelta ricadrà su queste materie: Articolazione tessile incentrata su Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda e Ideazione Progettazione Industrializzazione prodotti moda; Articolazione calzature basata su Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda e Ideazione Progettazione Industrializzazione prodotti moda. Per le scuole di Chimica, Materiali e Biotecnologie, la prima parte varia in base agli indirizzi. In tutti gli ambiti è previsto un approccio pratico tramite applicazione di particolari procedure e conoscenze. Sono previsti anche grafici, figure e tabelle che introducano la traccia. Seconda parte come sempre con quesiti a scelta. Per gli istituti di Costruzioni, Ambiente e Territorio (Geometri): in base agli indirizzi (Costruzioni, Ambiente e Territorio; Tecnologie del Legno nelle Costruzioni; Geotecnico), saranno richieste prove problematiche relative a progettazioni sempre partendo da casi pratici. Seconda parte caratterizzata dai quesiti. Infine, gli studenti di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria saranno chiamati a svolgere una delle seguenti tipologie: tema relativo al percorso tecnico/professionale; individuazione degli step per la realizzazione di prodotti o servizi; individuazione di modalità e tecniche per la commercializzazione di prodotti/servizi e problemi economico-estimativi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA