Italia Inghilterra/ La festa delle Wags: da Jessica Melena, Francesca Fantuzzi a Selene Cito

La festa dell’Italia per la vittoria degli Europei 2020 si è estesa anche alle wags: acronimo per Wifes and Girlfriends (mogli e fidanzate), ed è abbastanza ironico pensare che inizialmente sia stato coniato per le compagne dei calciatori inglesi, considerato che la finale degli Europei è stata Italia Inghilterra ma a festeggiare sono stati i nostri calciatori, e con loro appunto le nostre wags. A Wembley, stando alle “fonti” che in questo caso sono rappresentate dai post sui social network, erano presenti soltanto in tre: Miriam Sette, Francesca Fantuzzi e Selene Cito, le mogli di Leonardo Spinazzola e Domenico Berardi e la fidanzata di Bryan Cristante. Citazione “speciale” per la prima.

Miriam Sette è attivissima sui social, anche quando Spinazzola gioca con la Roma, posta tantissime foto di lei e dei due figli e, in occasione del grave infortunio del marito contro il Belgio, ha voluto dedicargli un lungo messaggio di affetto e vicinanza, riprendendo lo splendido concetto quando l’Italia si è laureata campione d’Europa. Inoltre la vittoria degli Europei 2020 è stata dolcissima per Federico Bernardeschi e Marco Verratti, che sono immediatamente convolati a nozze con Veronica Ciardi e Jessica Aidi, quest’ultima ha anche festeggiato il compleanno sotto la Torre Eiffel. Le altre erano tutte a casa: idealmente Jenny Darone, moglie di Lorenzo Insigne, ha pubblicato una foto dallo stadio Olimpico di Roma, dove il viaggio dell’Italia è iniziato.

FOTO E POST DELLE WAGS PER LA VITTORIA DEGLI EUROPEI 2020

La carrellata delle foto e dei post da parte delle wags per la vittoria degli Europei 2020 non si esaurisce qui: le compagne dei calciatori dell’Italia si sono sbizzarrite, per esempio Jessica Melena – moglie di Ciro Immobile – ha pubblicato una bellissima immagine di lei con i tre figli, tutti con maglia azzurra e numero 17 ma nome personalizzato. La moglie di Leonardo Bonucci, Martina Maccari, ha ricordato “orgoglio, dedizione, lavoro, rispetto, abnegazione, caparbietà, credo”, i pilastri di una grande vittoria che in qualche modo ha toccato anche Bruno Astori, il fratello del compianto Davide, nel ricordare la dedica di Giorgio Chiellini. Abbiamo anche avuto un simpatico (e scaramantico?) scambio di messaggi tra Benedetta Quagli e Rachele Risaliti, le fidanzate di Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli (i due hanno giocato insieme nella Fiorentina) che sono entrambe toscane. Infine, le videochiamate direttamente da Wembley: quella di Manuel Locatelli con Thessa Lacovich (via FaceTime), quella di Nicolò Barella alla moglie Federica Schievenin e le tre figlie, mostrando la medaglia d’oro per la vittoria degli Europei 2020. Ha aspettato di essere nella quiete (fino a un certo punto) dello spogliatoio Alessandro Bastoni, prima di collegarsi via telefono con la sua Camilla Bresciani.

