Miriam Sette, moglie di Leonardo Spinazzola/ Il sostegno dopo l’infortunio

Dopo un Europeo 2020 da protagonista, Leonardo Spinazzola sarà costretto a seguire Italia-Inghilterra dagli spalti dopo il brutto infortunio al tendine d’Achille riportato nella sfida col Belgio. Il terzino sinistro della Roma però può contare sull’affetto di tantissimi tifosi azzurri e soprattutto sulla moglie Miriam Sette. La giovane aveva già commosso tutti con un lungo post su Instagram dopo l’infortunio e in questi giorni ha testimoniato grande vicinanza al marito…

Tra le wags più riservate del calcio italiano, Miriam Sette ha sempre dimostrato tutto il suo amore per Leonardo Spinazzola sui social network e negli ultimi giorni non poteva essere diversamente. Dopo la vittoria contro la Spagna in semifinale, ha pubblicato sui social uno scatto con l’esultanza di coppia e un messaggio di incoraggiamento al marito: «Notti magicheeeee impossibile da spiegare.. dopo giorni difficili..grazie ragazzi.. Per te FINALMENTEE».

MIRIAM SETTE, LA MOGLIE DI LEONARDO SPINAZZOLA

Il sostegno della moglie Miriam Sette è stato fondamentale per Leonardo Spinazzola in questo momento particolarmente delicato. L’esterno difensivo è stato l’uomo in più della formazione di Mancini e si è visto sfuggire il momento più bello per un problema fisico, l’ennesimo di una carriera di assoluto livello. Come dicevamo, la moglie dell’ex Juventus riveste un ruolo fondamentale per lui e l’amore che li lega è visibile a occhio nudo. I social di Miriam Sette sono dedicati quasi esclusivamente alla loro storia e non possono mancare gli altri componenti della famiglia Spinazzola: parliamo di Mattia, primogenito di 3 anni, e di Sofia, nata pochi mesi fa. Non possiamo dimenticare Yago, il golden retriver che li riempie d’amore. La 26enne, inoltre, è stata spesso presente sugli spalti per sostenere il marito, pensiamo all’esordio in questo Euro 2020 contro la Turchia, in cui Spinazzola è stato eletto pressoché all’unanimità migliore in campo.

