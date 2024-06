Italia si qualifica agli ottavi se…/ Europei 2024, i risultati utili contro la Croazia (oggi 24 giugno)

ITALIA SI QUALIFICA SE… I RISULTATI UTILI CON LA CROAZIA

Ancora una volta, e possiamo dire purtroppo, bisogna parlare di come l’Italia si qualifica agli ottavi degli Europei 2024. Anzi, ovviamente: se l’Italia si qualifica agli ottavi degli Europei 2024, perché la partita di questa sera contro la Croazia è fondamentale per le sorti della nazionale campione in carica. Esordio vincente contro l’Albania, poi ko contro la Spagna che è stato nettissimo a differenza di quanto indicato dal risultato: arrivati all’ultima partita del girone B, l’Italia deve ancora affrontare il tema relativo ai risultati utili contro la Croazia. Tecnicamente ne abbiamo due: vittoria e pareggio, ma a dirla tutta l’Italia si può qualificare agli ottavi degli Europei 2024 anche perdendo.

Il problema è che le prime due accedono subito al tabellone, poi ci sarà spazio per le quattro migliori terze: da questo punto di vista non possiamo sapere ancora se l’Italia sarà tra queste perché poi ci saranno ancora quattro gironi da concludere, tuttavia possiamo già dire che, avendo battuto l’Albania all’esordio, il pareggio sarebbe utile perché ci porterebbe comunque alla piazza d’onore nel tabellone degli ottavi di finale, o meglio nella classifica finale del girone B. Lasciando per un moment oda parte l’ipotesi terzo posto, andiamo a studiare i risultati utili contro la Croazia per arrivare secondi, e qualificarci agli ottavi degli Europei 2024.

IL PAREGGIO BASTA ALL’ITALIA COME RISULTATO PER PASSARE AGLI OTTAVI DEGLI EUROPEI 2024 MA…

Abbiamo parlato di secondo posto nel girone B, infatti se l’Italia si qualifica agli ottavi degli Europei 2024 sarà al massimo con questo status, avendo perso la sfida diretta contro la Spagna che ha tre punti in più ed è quindi diventata irraggiungibile. Ora: la vittoria consegnerebbe aritmeticamente all’Italia il secondo posto, l’Albania parte da un punto e non ci potrebbe più raggiungere, naturalmente la Croazia che allo stesso modo ha un punto perderebbe contro di noi, e sarebbe eliminata. Con il pareggio come detto le cose non cambiano: l’Italia ha battuto l’Albania e in caso di arrivo a pari punti con la nazionale di Sylvinho sarebbe comunque davanti, e dunque al secondo posto.

Ecco invece che, perdendo, l’Italia si complicherebbe la vita: intanto sarebbe terza perché superata dalla Croazia, in più una vittoria dell’Albania la farebbe scivolare in ultima posizione e dunque addirittura eliminata senza appelli. Qualora invece la Spagna dovesse vincere o pareggiare, andremmo appunto a valutare la classifica delle terze: qui con 3 punti è possibile qualificarsi agli ottavi e lo dice la storia recente, tuttavia la differenza reti giocherebbe un ruolo probabilmente fondamentale e dunque sarebbe importante, eventualmente, contenere la sconfitta contro la Croazia ad un solo gol di margine. Tra poco il campo ci dirà se l’Italia si qualificherà agli ottavi degli Europei 2024…











