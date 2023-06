DIRETTA ITALIA FRANCIA U21/ Video streaming tv: cinque anni fa l’ultimo incrocio (Europei 2023, 22 giugno)

DIRETTA ITALIA FRANCIA U21: I TESTA A TESTA

Analizzando i precedenti della diretta di Italia Francia U21, possiamo notare che questa partita non va in scena da cinque anni: l’ultima volta infatti si è trattato di un’amichevole terminata 1-1, con i gol di Moussa Dembélé per i Bleus e Christian Capone per gli azzurrini. L’ultima volta in cui abbiamo battuto i pari età della Francia era l’agosto 2007: sempre un’amichevole (come le ultime sette sfide in generale), eravamo al Picco di La Spezia e nel primo tempo, in tre minuti, Daniele Dessena e Giuseppe Rossi avevano lanciato la nazionale di Pierluigi Casiraghi, prima che Julien Quercia accorciasse le distanze.

Purtroppo non siamo riusciti a vincere contro questo avversario nelle ultime quattro uscite, perdendo due volte e pareggiando in altrettante occasioni; tuttavia spicca un precedente confortante, che è quello della semifinale degli Europei 1996. Cesare Maldini era il nostro CT, quello di uno straordinario ciclo: Francesco Totti aveva segnato il rigore decisivo all’inizio del secondo tempo, in campo per noi anche Salvatore Fresi, Alessio Tacchinardi, Damiano Tommasi e Nicola Amoruso. La speranza è che le cose questa sera siano simili… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA FRANCIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Francia U21 sarà sulla televisione di stato, e questo vale per tutte le partite degli azzurrini agli Europei Under 21 2023: appuntamento su Rai Uno in chiaro per tutti, in assenza di un televisore la stessa emittente metterà a disposizione il servizio di diretta streaming video che potrà essere attivato, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Rai Play – anche il sito è direttamente consultabile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA FRANCIA U21 SU RAIPLAY

ITALIA FRANCIA U21: ESORDIO PER GLI AZZURRINI!

Italia Francia U21 è in diretta dalla Cluj Arena di Cluj-Napoca: si gioca alle ore 20:45 di giovedì 22 giugno, per la prima giornata nel gruppo D agli Europei Under 21 2023. Finalmente inizia il torneo per gli azzurrini: l’Italia U21 di Paolo Nicolato ha grandi speranze, ma deve riscattare risultati poco brillanti nelle ultime edizioni in cui, pur avendo sulla carta una squadra per arrivare in fondo, non siamo riusciti a onorare l’impegno per come avremmo potuto, e dunque si tratta di provare a fare meglio dei quarti di finale raggiunti due anni fa.

Lo stesso risultato della Francia: i Bleus come sempre si presentano agli Europei Under 21 con una bella nidiata di talenti, ma anche loro negli ultimi tempi non sono riusciti a sublimare questo percorso che invece li ha visti decisamente più brillanti con le nazionali “minori”. Si tratta di scoprire come andranno le cose nella diretta di Italia Francia U21; tra poco saremo in campo a Cluj-Napoca, dunque non vediamo l’ora di assistere all’esordio degli azzurrini e nel frattempo possiamo fare la nostra valutazione sulle scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21

Paolo Nicolato dovrebbe affidarsi al 3-5-2 per gli Europei Under 21 2023: in Italia Francia U21 le scelte appaiono abbastanza fissate, possiamo pensare a una difesa che, davanti al portiere Carnesecchi, preveda Lovato, Okoli e Scalvini con due laterali che alzano la loro posizione e saranno Bellanova a destra e Udogie a sinistra (ma attenzione a Fabiano Parisi). A centrocampo sappiamo che c’è Tonali: per lui dunque ruolo da mezzala con Samuele Ricci a fare il playmaker, Rovella favorito per coprire l’altro interno. Davanti, Lorenzo Colombo e Gnonto sono in vantaggio sulla concorrenza soprattutto di Cambiaghi.

È invece un 4-3-3 quello di Sylvain Ripoll: Meslier il portiere, in difesa già l’imbarazzo della scelta ma i centrali dovrebbero essere Simakan e Loic Badé, con Kalulu spostato a destra e Larouci sull’altro versante. In mezzo al campo, Olise fa il playmaker basso con due mezzali che potrebbero essere Caqueret e Le Fée, ma attenzione a Cherki con il quale l’assetto dei Bleus diventerebbe decisamente più offensivo; nel tridente, Adli e Gouiri possono coprire le corsie laterali, da valutare anche Wahi mentre la prima punta dovrebbe essere a tutti gli effetti Kalimuendo, ma ci sono parecchie alternative anche nel reparto avanzato.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Italia Francia U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 2 che identifica la vittoria degli azzurrini vi farebbe guadagnare 3,30 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,45 volte l’importo investito mentre con il segno 1, sul quale puntare per la vittoria dei giovani Bleus, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,10 volte la vostra giocata.











