Italia Venezuela/ Quote e formazioni: tridente per Spalletti (oggi 21 marzo 2024)

Leggiamo le probabili formazioni di Italia Venezuela perché mancano sempre meno ore alla partita amichevole di stasera (secondo il fuso italiano) che si giocherà allo stadio di Fort Lauderdale (Florida), primo atto della trasferta forse logisticamente un po’ scomoda – il volo d’andata è stato appena martedì – ma voluta dalla FIGC negli Stati Uniti in questa finestra di fine marzo per disputare due amichevoli di preparazione agli Europei 2024, nei quali dovremo onorare il ruolo di campioni in carica.

Giocheremo sempre contro Nazionali sudamericane che stanno invece pensando alla Coppa America sempre di quest’estate, cioè prima il Venezuela e poi l’Ecuador. Le difficoltà sono molte: pesano i due Mondiali consecutivi salitati, anche la qualificazione per gli Europei è stata raggiunta con qualche brivido nel girone e tanto per gradire pure nella fase finale di Euro 2024 il gruppo più difficile sarà quello degli Azzurri. Proprio per questo è fondamentale che il c.t. Luciano Spalletti curi ogni dettaglio per provare ad inseguire questo sogno. Tutto questo premesso, adesso scopriamo insieme quali potrebbero essere le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Italia Venezuela.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Italia Venezuela in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene gli Azzurri largamente favoriti e quota il segno 2 a 1,40, mentre poi si sale a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 7,00 volta la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Venezuela, che formalmente sarà padrone di casa.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA VENEZUELA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Italia Venezuela, pur con tutte le cautele del caso legate al fuso orario, alla possibilità di fare esperimenti e al fatto che si giocherà due volte in tre giorni, potrebbero prevedere da parte del c.t. Luciano Spalletti una difesa a quattro davanti al portiere, probabilmente Donnarumma; i titolari nella retroguardia potrebbero essere da destra a sinistra Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni e Dimarco; a centrocampo ecco invece il terzetto formato da Barella, Locatelli come perno centrale e Pellegrini; infine, potremmo provare ad ipotizzare un tridente offensivo con Orsolini a destra, Raspadori in posizione centrale e Chiesa a sinistra, anche se praticamente tutto è possibile in un contesto di questo genere.

LE SCELTE DI BATISTA

Sul fronte sudamericano delle probabili formazioni di Italia Venezuela, il c.t. Fernando Batista lavora verso la Coppa America di quest’estate e il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-2-3-1, anche se pure il 4-4-2 viene usato. Quanto ai possibili titolari, si potrebbe indicare Romo in porta; davanti a lui, ecco allinea composta dai quattro difensori Gonzalez, Angel, Osorio e Navarro; nel cuore della mediana indichiamo la coppia formata da Rincon e Martinez; infine, il reparto offensivo del Venezuela potrebbe proporre da destra a sinistra Machis, Otero e Savarino alle spalle del centravanti Rondon.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA VENEZUELA: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Orsolini, Raspadori, Chiesa. All. Spalletti.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon. All. Batista.











