Italia vince gli Europei 2020, festa a Roma/ Video: gioia a Piazza del Popolo

Grandi festeggiamenti naturalmente ci sono stati ieri sera in tutta Italia dopo la vittoria ai calci di rigore degli Azzurri di Roberto Mancini nella finale Italia Inghilterra, che ci ha consegnato il successo agli Europei 2020, il secondo titolo continentale per la nostra Nazionale che naturalmente si aggiungono ai quattro Mondiali vinti dall’Italia per una notte di festa. Con le emozioni siamo tornati al 2006, nonostante le limitazioni ancora necessarie a causa del Coronavirus, che hanno ad esempio portato moltissimi Comuni alla decisione di non prevedere maxi-schermi in piazza. La gioia però è stata incontenibile e forse la pandemia ha reso tutto ancora più bello, perché c’era una voglia speciale di scendere in piazza e festeggiare. Cuore della festa è stata Piazza del Popolo a Roma, dove per tutte le partite dell’Italia in questi Europei è stata collocata la Fan Zone ufficiale della Uefa, con 2500 posti a disposizione, che hanno cominciato a riempirsi già dal pomeriggio, per seguire anche la finale di Matteo Berrettini a Wimbledon, anche se la festa è scoppiata solo verso la mezzanotte, quando la parata di Gigio Donnarumma sull’ultimo rigore di Saka ha dato all’Italia la vittoria agli Europei 2020.

EUROPEI 2020, L’ITALIA VINCE E PARTE LA FESTA A ROMA IN PIAZZA DEL POPOLO

La festa in Piazza del Popolo a Roma è stata immortalata anche dal profilo Instagram ufficiale della nostra Nazionale, con un video che testimonia la gioia esplosa spontanea nel momento della vittoria. Tantissime persone con la maglia dell’Italia, di oggi ma anche di un passato più o meno recente, con Francesco Totti ma anche Roberto Baggio ancora gettonati, ma pure quelli con maglie di club diversi hanno festeggiato insieme, perché naturalmente la gioia per la vittoria dell’Italia agli Europei 2020 stanotte ha superato ogni appartenenza di club. Immancabile la coreografia con il bandierone tricolore, già proposta contro Belgio e Spagna e logicamente riproposta ancora una volta per scaramanzia, con l’aggiunta di 90 maxi-palloni bianchi rossi e verdi, anche se poi la partita durerà ben più di novanta minuti. A testimoniare tutto questo pure la conduttrice Andrea Delogu, che ha deciso di vedere la finale Italia Inghilterra proprio a Piazza del Popolo: l’entusiasmo all’inno, il gelo per il gol di Shaw, la gioia al gol del pareggio di Bonucci, poi l’apoteosi ai calci di rigore. Distanziamento impossibile, mascherine quasi inesistenti: speriamo che non ci siano sgradevoli effetti collaterali per questi festeggiamenti…

