Italia zona rossa: lockdown 24 dicembre-6 gennaio/ Faq: spostamenti Natale e deroghe

Da oggi e fino all’Epifania l’Italia entra in zona rossa per effetto del Decreto Natale 18 dicembre 2020: il lockdown deciso dal Governo Conte entra in vigore da oggi 24 dicembre fino al 6 gennaio 2021, con l’esclusione di soli 4 giorni (ovvero, 28-29-30 dicembre e 4 gennaio) che vedranno invece la “zona arancione” nazionale.

Le forti restrizioni sullo “stile” del lockdown della Primavera scorsa vedono i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno fortemente impossibilitati da quasi ogni movimento, con i cittadini costretti a uscire di casa solo con l’autocertificazione per “impellenti e comprovate esigenze” (lavoro, salute e necessità): nei giorni scorsi il Governo ha aggiornato ulteriormente le Faq sul portale di Palazzo Chigi per informare i cittadini su tutti i divieti, regole, misure ed eventuali deroghe in vigore da oggi fino al 6 gennaio, atte a limitare ogni assembramento per evitare una pericolosa “terza ondata” di contagi Covid-19. L’unica vera premessa alle regole della zona rossa-arancione di Natale è che il rientro alla propria residenza-domicilio-abitazione è sempre consentito anche durante i giorni rossi e arancioni senza alcuna distinzione di giorni o orari.

CHIUSURE E DIVIETI: COSA CAMBIA

Da oggi bar, ristoranti, locali e in generale tutti i negozi verranno chiusi fino al 7 gennaio prossimo “cancellando” di fatto le destinazioni tra area rossa, gialla o arancione valide fino a ieri: nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le ‘zone rosse’; negli altri giorni rimanenti (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le ‘zone arancioni’, il che significa la riapertura di alcune attività mentre restano sempre chiusi bar e ristornati (consentito, come del resto anche nei giorni rossi, l’asporto e il domicilio).

SPOSTAMENTI E SECONDE CASE: LE MISURE

È invece il fronte spostamenti ad avere ‘aggiornato’ maggiormente le misure nel Decreto Natale, creando non poche confusioni e fraintendimenti nei cittadini dopo la presentazione in conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: non è possibile fino all’Epifania spostarsi fuori Regione (se non per determinate deroghe riassunte qui sotto, ndr) ed è sempre obbligatorio l’uscita di casa con autocertificazione per determinare le “comprovate esigenze” atte solo spostamento. Resta attivo il coprifuoco tra le ore 22 e le 5 del mattino (alle 7 per il solo giorno di Capodanno), mentre si diversificano le regole a seconda dei giorni rossi o arancioni: durante i festivi e prefestivi è impedito qualsiasi spostamento anche all’interno del proprio Comune, non solo fuori Comune o fuori Regione; nei giorni “feriali” invece tra le 5 e le 22 è possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune senza autocertificazione. Nodo seconde case, le regole speciali previste in precedenza dal Dpcm 3 dicembre sono state assorbite e superate: nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, coprifuoco escluso, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni; è infine consentito lo spostamento verso la seconda casa anche se intestata a più comproprietari, ma di un solo nucleo familiare convivente.

LE DEROGHE: COSA È PERMESSO

Eccoci infine al capitolo più importante, quello che ha destato maggiori domande e richieste di delucidazioni, le deroghe agli spostamenti permessi dal Governo nel Decreto Natale: anche se in zona rossa su suolo nazionale, è consentito per una sola volta al giorno (ogni giorno) spostarsi per fare visita a parenti/amici/conoscenti anche fuori dal proprio Comune ma sempre e solo all’interno della stessa Regione tra le 5 e le 22 nel limite di massimo 2 persone alla volta. La persona/le persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili che con loro convivono. Nei giorni feriali invece sarà possibile spostarsi liberamente anche all’interno del proprio Comune ma anche sarà possibile – per chi vive in un Comune sotto 5mila abitanti – spostarsi entro i 30 km dal confine comunale, anche eventualmente uscendo dalla Regione. Ultima deroga prevista dal Decreto Natale è quella riferita a chi si sposta per dare assistenza a persone non autosufficienti: è possibile in questo caso anche uscire da Comuni e Regioni diverse ove «non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria».



