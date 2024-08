ITALIANI IN GARA OLIMPIADI 2024 PARIGI: GLI AZZURRI DI OGGI!

Gli italiani in gara alle Olimpiadi Parigi 2024 non mancheranno nemmeno dal pomeriggio in poi. Atletica protagonista con le due staffette azzurre nella 4×100 di atletica con le batterie femminili alle 11:10 e maschili alle 11:35. Potrebbe essere la volta buona per scrivere la storia per Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti impegnati nella meda race di vela: basterà un settimo posto per la medaglia d’oro.

Da non dimenticare Elia Viviani che nel ciclismo (omnium maschile) sogna una medaglia. Serata impegnativa tra la finale del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino e la semifinale femminile di pallavolo tra Turchia-Italia, cercando di ottenere il pass per la finale per l’oro a differenza degli uomini, battuti ieri proprio in semifinale dalla Francia per 3-0.

Gli italiani in gara alle Olimpiadi Parigi 2024 di oggi, 8 agosto 2024, sono diversi e potrebbero regalarci diverse soddisfazioni. Le prime ad andare in scena sono Giulia Gabrielleschi e Ginevra Taddeucci nella 10km di nuoto di fondo femminile. Alle 9:00 sarà invece il turno di Alessandra Fanali nel golf in una mattina con tante donne protagoniste.

Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi prenderanno parte alla semifinale di tuffi (trampolino 3 metri individuale) dopo il quarto posto beffardo nella gara a squadre, così come Camilla Moroni e Laura Rogora cercheranno un posto in finale nell’arrampicata sportiva, specialità lead. A proposito, nella “speed” il campione Matteo Zurloni debutterà ai quarti di finale alle 12:35 da favorito numero uno quantomeno con una medaglia.

