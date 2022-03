Italia’s Got Talent 2022: pagelle e vincitore/ Antonio Vaglica beffa Francesco Fontan

Sul vincitore della finale di Italia’s Got Talent 2022 si consumeranno accesi dibattiti in famiglia, anche perché è stata molto combattuta. Lo dimostra un podio nel quale le posizioni potrebbero essere intercambiabili. Il vincitore del programma è Antonio Vaglica, che ha battuto Francesco Fontanelli e relegato al terzo posto Simone Corso. Come potete notare anche dalle pagelle che vi riportiamo di seguito, le loro esibizioni sono le migliori della serata, ma non le uniche.

A sorpresa, infatti, Holler e Kimberly non sono finiti neppure sul podio a giocarsi la vittoria di Italia’s Got Talent 2022, nonostante fossero indicati come i favoriti. La sorpresa poteva essere Federico Martelli con la sua irriverenza, ma evidentemente il pubblico ha voluto dare spazio ai giusti meriti.

Un flauto incredibile quello di Medhat Mamdouh, che ha incantato. La straordinarietà del suo talento sta anche nel fatto che si esprime con uno strumento musicale così comune. Chi pensava che con un flauto si potessero fare cose incredibili? Ma non è abbastanza per andare in fondo e puntare alla vittoria. Voto 6.5. Nel caso di Davide Inserra di incredibile c’è l’energia che riesce a trasmettere con la break dance. Ed è quella che gli serve per rendere originali tutte le esibizioni. Una versatilità che potrebbe tornargli utile tra qualche anno, visto che la break dance diventerà sport olimpico. Il tempo è dalla sua parte visto che ha 12 anni. Voto: 6.5. A proposito di energia, ci sono Holler e Kimberly, che hanno offerto un numero da brivido con un vulcano a fare da scenografia alla loro esibizione sui pattini a rotelle. Voto 8. Divertente il musical a basso costo di Umberto e Damiano, la cui genialità è quella di realizzare scenografie riciclando oggetti da discariche e cantine. Il music low budget sarà anche il futuro ma Voto 6. L’ugola d’oro di Antonio Vaglica vince Italia’s Got Talent 2022 ed è destinata a risuonare a lungo. Almeno è quel che gli auguriamo visto il talento che ha. La sua voce è un dono, le sue doti canore sono appunto un talento, ma l’interpretazione rende la performance unica: Voto 9.

Italia’s Got Talent 2022, Temple London e Fellon Rossi in fondo

A proposito di emozioni, c’è Simone Corso, il ballerino nato sordo che segue la musica basandosi sulle vibrazioni. Ma è lui a trasmetterle danzando e tra l’altro incarna lo spirito del programma, perché dimostra che il talento supera i limiti: Voto 8. Bravi sì, ma non travolgenti invece i Temple London, che non hanno stupito nella puntata finale. Anzi, non sono sembrati da finale. Tante acrobazie sì, ma poca sostanza. Voto 5. Fellon Rossi, l’esperta della balestra oggi a Italia’s Got Talent 2022 ha offerto sicuramente uno spettacolo mai visto prima, perché molto complesso, in cui l’adrenalina va di pari passo col pericolo. Ha pure coinvolto il marito, ma non è abbastanza per ambire alla vittoria: Voto 5.5. La magia fa alzare il pubblico di Italia’s Got Talent 2022. Ci riferiamo a Francesco Fontanelli, che sul palco ha portato un numero incredibile, stupendo non solo Frank Matano, ma proprio tutto. Voto 9. Si è dimostrato all’altezza dell’appuntamento Davide Battista, un talento “imbarazzante” quello del trombettista per dirla a Mara Maionchi: Voto 7.5. Giorgia Fumo è divertente nel suo racconto dei matrimoni, soprattutto in stile americano: Voto 7. A completare le esibizioni Federico Martelli con la Hit “Bello bello”, molto divertente, soprattutto per chiudere il pilottò di esibizioni: Voto 6.5.

