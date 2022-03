Vincitore Italia’s Got Talent 2022 chi è?/ Favoriti: Simone Corso e i fratelli Holler e Kimberly

Chi è Vincitore Italia’s Got Talent 2022?

La corsa per il tutolo di Vincitore Italia’s Got Talent 2022 è ancora tutta da giocare, ma tra i favoriti spuntano i nomi dei fratelli Holler e Kimberly Zavatta e di Simone Corso. Tutto pronto per la finale della 12esima edizione di Italia’s Got Talent 2022, il talent show condotto da Lodovica Comello. In giuria quest’anno: Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Elio. In lizza per il titolo di vincitore della dodicesima edizione ci sono tantissimi giovani talenti, anche se due sono dati tra i favoriti alla vittoria finale. Si tratta di Simone Corso, il ballerino sordo di 26 anni che all’età di quattro anni ha scoperto di soffrire di questa patologia. Grazie ad un amico ha scoperto il mondo della danza; una scoperta che gli ha cambiato la vita. Per ballare deve affidarsi alle vibrazioni che attraversano il suo corpo. La sua performance ha conquistato pubblico e giuria, ma anche la conduttrice Lodovica Comello che ha deciso di dargli il Golden Buzzer.

In lizza come Vincitore Italia’s Got Talent 2022 ci sono anche i fratelli Holler e Kimberly Zavatta. Nati e cresciuti in Spagna da famiglia italiana, i due hanno cominciato da giovanissimi ad appassionarsi al mondo del pattinaggio. A soli 14 e 16 hanno cominciato a pattinare diventando dei veri e propri professionisti partecipando a diverse gare e competizioni. Quest’anno hanno deciso di mettersi alla prova sul palcoscenico di IGT conquistando i giudici che gli hanno dato il Golden Buzzer cumulativo.

Non solo Simone Corso e i fratelli Holler e Kimberly Zavatta tra i concorrenti che ambiscono al titolo di vincitore Italia’s Got Talent 2022. Riflettori puntati anche su due giovanissimi talenti che hanno saputo farsi notare durante le audizioni del programma. Il primo è Antonio Vaglica che ha conquistato la giuria con la sua esibizione sulle note di “Sos d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine. Un brano molto intimo e che sente suo in cui si racconta di un uomo che non sente di appartenere alla Terra e lancia un grido d’aiuto verso il cielo. La sua prova canora ha conquistato Elio che gli ha dato il Golden Buzzer.

Da segnalare anche Davide Battista, trombettista napoletano di soli 14 anni che ha emozionato e commosso Mara Maionchi con la sua speciale versione di “Voce” di Madame conquistando così il Golden Buzzer e l’accesso alla finale. Tra loro c’è il Vincitore Italia’s Got Talent 2022?











