Italo Bocchino, chi è il giornalista ed ex deputato che ha lasciato la politica

Tra gli ospiti di La confessione nella puntata di oggi sabato 9 novembre troveremo Italo Bocchino, giornalista ed editore italiano che per anni ha calcato anche le scene politiche con diverse cariche parlamentari, lo si ricorda ad esempio come politico di Alleanza Nazionale. Nato in quel di Napoli nel 1967 da un impiegato alle poste, si trasferì in Umbria, ma dopo qualche anno fece ritorno in Campania per soccorrere la madre malata e intraprese alcune collaborazioni giornalistiche.

Italo Bocchino, deputato dal 1996 al 2013, non venne rieletto alle elezioni e iniziò così il suo allontanamento dalla politica, svelando di essersi “disintossicato dalla politica”. E tornato a lavorare come giornalista e direttore del giornale post-fascista Secolo d’Italia fino ad aprile di quest’anno, con qualche stop, di recente è diventato un ospite assiduo del programma di La7 Otto e mezzo.

Italo Bocchino e il matrimonio con Giuseppina Ricci: le sue ex relazioni

Nella vita di Italo Bocchino anche le questioni sentimentali hanno occupato un posto importante, oggi il giornalista è sposato con Giuseppina Ricci, conosciuta durante una cena e con la quale è scattato un vero colpo di fulmine. Ancora prima delle nozze con la donna, Italo Bocchino aveva incontrato Gabriella Bontempo, divenuta sua moglie ma dalla quale ha poi divorziato, poi intraprese la relazione Sabina Began e successivamente con una pianista.

Il giornalista Italo Bocchino, attuale direttore de Il secolo d’Italia, si è espresso così riguardo alle tematiche politiche: “Gli italiani vogliono il presidenzialismo e l’uomo forte perché tutte le persone normali vogliono l’uomo forte e responsabilizzato, mi sembra normale che uno voglia un uomo o una donna forti per farsi rappresentare”.

