Iva Zanicchi chi è il concorrente? Coppia con Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Lite con Lucarelli?

Chi sono Iva Zanicchi e Samuel Peron coppia a Ballando con le Stelle 2022

Iva Zanicchi e Samuel Peron saranno protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022 che torna in onda oggi, 8 ottobre 2022, condotto da Milly Carlucci. La cantante ha di recente rilasciato diverse interviste e dichiarazioni, sia in riferimento al programma che sulla sua vita privata. Nello specifico, per il settimanale Nuovo ha offerto il suo parere riguardo ad un componente della giuria, ovvero Selvaggia Lucarelli. Iva ha affermato di non considerare la donna realmente cattiva così come spesso viene dipinta. Al contrario, crede che sia anche piuttosto difficile il suo ruolo dovendo spesso risultare antipatica con giudizi diretti e sinceri.

Inoltre, ha aggiunto di considerare la Lucarelli una donna piuttosto intelligente soprattutto in virtù del contesto televisivo. Alcuni giorni fa a Storie Italiane si è invece lasciata andare a racconti riferiti alla vita privata. Nello specifico, si è soffermata sul difficile equilibrio familiare vista la sua notorietà e di come sia riuscita a conciliare il rapporto con i suoi figli e con la vita professionale. Ha sottolineato quanto la figlia non le abbia mai rimproverato le assenze dovute alle tournée e agli impegni televisivi.

Iva Zanicchi, due anni difficili

Iva Zanicchi è sicuramente una delle regine del nostro mondo dello spettacolo. Di recente la donna ha dovuto affrontare una dura prova con il compagno Fausto Pinna I due sono legati dal 1986 un anno dopo il divorzio dal marito storico Antonio Ansoldi, venuto a mancare nel 2020, che era stato al fianco di Iva dal 1967. Durante la pandemia da Coronavirus infatti Pinna ha scoperto di avere un tumore ai polmoni e Iva gli è stata davvero molto vicina con la sua forza che l’ha portata a dover affrontare altri lutti in questi ultimi anni. Proprio per il Covid-19 la donna ha perso il fratello oltre ad averlo contratto anche lei e aver riportato alcuni problemi non proprio da niente. Speriamo che proprio questo programma sia in grado di spazzare via il passato per ricominciare a sorridere e a fare quello che meglio sa fare, cioè spettacolo.

Chi è Samuel Peron, il suo rapporto con Ballando con le Stelle

Samuel Peron è un ballerino professionista che ha iniziato a collaborare con Ballando con le Stelle nel lontano 2005 per poi interrompere più volte il rapporto. Non è per nulla distante dal mondo della TV; nel corso degli anni ha infatti collaborato a diversi progetti e produzioni senza mai però allontanarsi dalla sua passione principale, ovvero la danza. Rientrato da diversi anni nel cast di Ballando con le stelle ha gareggiato nella scorsa edizione con Sabrina Salerno. I due non sono arrivati in fondo nella competizione, a dispetto delle abitudini del maestro. Samuel nel corso degli anni ha infatti collezionato diversi trionfi seppur non coronati dalla vittoria finale. Dal punto di vista della vita privata Peron è molto riservato, non sono infatti noti particolari novità in merito a flirt e gossip. Rispetto alle notizie a disposizione pare che sia fidanzato da diversi anni ma il nome della donna è lontano dal mondo della tv.











