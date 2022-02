Iva Zanicchi, cover “Canzone”/ Sfida Milva e Adriano Celentano a Sanremo 2022

IVA ZANICCHI, COVER “CANZONE” DI DON BACKY E DETTO MARIANO

Tra i punti di riferimento della musica italiana, Iva Zanicchi è tra le protagoniste più attese della serata cover del Festival di Sanremo in programma questa sera, venerdì 4 febbraio 2022. La celebre interprete di Ligonchio porterà all’Ariston una delle canzoni più note della storia della kermesse canora: parliamo di “Canzone”, brano composto da Don Backy e Detto Mariano, terzo classificato a Festival di Sanremo 1968 nell’interpretazione di Milva e Adriano Celentano.

Una scelta coraggiosa quella di Iva Zanicchi, pronta a regalare al pubblico una versione nuova della canzone resa indimenticabile da Milva. Un brano che parla di un amore finito, dove quando uno dei due se ne va, l’altro che rimane soffre le pene. “Canzone” fu pubblicato su 45 giri sia dalla coppia Milva-Celentano, sia da Don Backy, ma la Zanicchi ha scelto di portare la prima versione. Una curiosità legata a questo brano è data dalla diatriba registrata tra l’autore Don Backy e l’interprete Adriano Celentano: l’artista toscano decise di non partecipare alla manifestazione e al suo posto fu eseguito dal Molleggiato, che per ripicca decise di sfoggiare un’esibizione non propriamente “sanremese”.

IVA ZANICCHI ARRIVATA AL SUO 11 AL FESTIVAL DI SANREMO

Per Iva Zanicchi si tratta dell’undicesima partecipazione al Festival di Sanremo 2022 e ha voglia di stupire ancora tutti. Lei è la donna ad aver vinto più volte, in tre occasioni, la kermesse canora: nel 1967 con “Non pensare a me” in coppia con Claudio Villa, nel 1969 con “Zingara” in coppia con Bobby Solo e nel 1974 con “Ciao cara come stai”. Insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri è tra le veterane di questa edizione del Festival e tutti i suoi seguaci sono curiosi di capire in che posizione si troverà al momento della classifica finale.

La sua “Voglio amarti” è una canzone d’amore in grado di lasciare il segno, un brano dal respiro popolare che ci parla di un sentimento che ci permette di sentirci ancora vivi. Impossibile non apprezzare l’assolo di chitarra rock che accompagna l’esibizione. Questo, a suo dire, sarà l’ultimo Sanremo “competitivo” di Iva Zanicchi: “Sarà il mio ultimo Festival in gara, poi chissà…”. Non è chiusa la porta, dunque, alla partecipazioni in altre vesti: “Mi piacerebbe fare la valletta, quella che porta la busta. Dai scherzo…”, la sua ironia in una recente intervista rilasciata ad Askanews. Grande felicità, invece, per la presenza del pubblico, considerato fondamentale da Iva Zanicchi: “Per me è stata una notizia bellissima. Ero terrorizzata all’idea di cantare in un teatro vuoto. Sono strafelice che il teatro sia colmo di gente. Sono felice di questo. È un segnale forte, bello, che la Liguria dà. Giusto che il sindaco abbia dato questo segnale”.



