Iva Zanicchi, “Fausto sta lottando contro un tumore”/ Il retroscena choc…

Iva Zanicchi voleva abbandonare Ballando con le Stelle? Il retroscena

Qualche settimana fa si era vociferato di un addio di Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle. La cantante avrebbe pensato di abbandonare il talent show di Raiuno per imprecisati motivi familiari. In un’intervista al Settimanale Nuovo, Iva Zanicchi ha fatto chiarezza. A far preoccupare la cantante sono state le condizioni di salute del compagno Fausto Pinna che sta combattendo contro un tumore al polmone. Iva Zanicchi ha infatti spiegato: “L’altro giorno ero in crisi e se la situazione si fosse aggravata e avrebbero dovuto operarlo, avrei lasciato tutto e sarei corsa da lui in Brianza. Ho vissuto ore difficili e non ho partecipato alle prove, non ci stavo con la testa”. Lo scorso anno la Zanicchi aveva rivelato che i marcatori tumorali si erano azzerati e che insomma il suo compagno era in miglioramento. Ma purtroppo la situazione è peggiorata nuovamente quest’anno, tanto che Fausto non ha potuto neppure accompagnare Iva Zanicchi all’ultimo Festival di Sanremo a cui la cantante aveva partecipato.

Fausto Pinna, il marito di Iva Zanicchi e la lotta contro il tumore/ Come sta? "È inappetente ma…"

Iva Zanicchi però ha precisato che il malore di Fausto non era collegato alla malattia: “Fausto ora sta meglio e mi ha raggiunto a Roma. Averlo accanto mi fa stare più tranquilla”. Iva Zanicchi e Fausto hanno superato assieme anche questo difficile momento: “Lui ha problemi gravi ma sta lottando bene e per fortuna abbiamo superato questo difficile momento. Fausto sulla pista è un tronco, è davvero negato per la danza”. Fausto Pinna ha scoperto di avere un cancro nel corso di alcuni controlli cardiologici fatti due anni fa, in piena pandemia.

Iva Zanicchi e Samuel Peron, Ballando con le Stelle/ Nuova barzelletta? A rischio eliminazione

Iva Zanicchi commenta l’avventura a Ballando con le Stelle: “Mi sto divertendo da matti e…”

Iva Zanicchi ha conquistato il pubblico di Ballando con le Stelle. La cantante spopola anche sui social e commentando la sua avventura nel talent show di Raiuno in un’intervista al Settimanale Nuovo non nasconde la sua emozione: “Mi sto divertendo da matti anche se non cerco la pretesa di essere la nuova Carla Fracci. Tra me e Samuel Peron si è creata una bella intesa. Per me Samuel è come un nipote acquisito, con me si diverte tanto. Quando ho fatto il ponte doveva sfilare sotto di me ma si è fermato perché è scoppiato a ridere”.

Iva Zanicchi: "Mi è venuto il vomito in diretta!"/ "Ho abbracciato Samuel Peron e..."

Samuel Peron infatti ride e si diverte con la cantante. I due formano una coppia straordinaria che sta regalando momenti divertenti. Ad ogni puntata ormai Iva non riesce a trattenersi dal raccontare qualche barzelletta. Milly Carlucci è d’accordo? Iva Zanicchi risponde: “Milly non è afatto imbarazzata. A Ballando con le stelle non si muove foglia che Milly non voglia”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA