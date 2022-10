Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ Lei rivela: “non l’ho mai tradito”

Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi. L’aquila di Ligonchio è legata da tantissimi anni al produttore musicale conosciuto molti anni dopo la fine del matrimonio con Antonio Ansoldi, il padre della sua unica figlia Michela. Un incontro che ha cambiato la vita della cantante italiana che parlando proprio del compagno ha detto: “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome”. La coppia, nonostante la differenza di dieci anni d’età, è più innamorata che mai con la Zanicchi che dalle pagine del Corriere della Sera ha confessato il segreto del loro elisir di lunga vita. ”

“Facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita, a qualunque età. Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco” – ha detto la Zanicchi.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna: “in una coppia non bisogna mai annoiarsi”

Iva Zanicchi e Fausto Pinna sono più uniti che mai. Anche se la coppia non si è mai sposata, la cantante e il produttore musicale fanno coppia fissa da tantissimi anni. Tra loro mai stata gelosia come ha rivelato la cantante: “Fausto è geloso? Invecchiando si è rincretinito. Non è mai stato geloso. Ma a quest’età dove vado?”. Il segreto del loro amore è l’ironia che non deve mai mancare: “in una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome”.

Il loro amore ha vinto tante battaglie e momenti di difficoltà tra cui la malattia di lui. “All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere” – ha detto la Zanicchi.











