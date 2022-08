Iva Zanicchi, hackerato il profilo Instagram: pubblicate foto private/ Lei si sfoga…

Iva Zanicchi, disavventura su Instagram

Per Iva Zanicchi, il profilo Instagram è una specie di diario in cui pubblica i momenti di vita quotidiana, ma anche post e video inerenti al suo lavoro. In ogni post, la cantante che, ad ottobre scenderà in pista come concorrente di Ballando con le stelle 2022, si mostra in tutta la sua naturalezza strappando sempre un sorriso ai fan con la sua simpatia ed ironia. Nelle scorse ore, però, Iva ha perso un po’ del suo meraviglioso sorriso a causa di un furto subito. Qualcuno, infatti, è entrato nel suo profilo Instagram riuscendo ad hackerarlo.

Iva Zanicchi, "Partecipo a Ballando con le Stelle per vincere"/ "Il GF VIP? Mi farebbero uscire subito"

Sul web sono così finite foto private della cantante come quella in cui dorme beatamente sul divano di casa rilassandosi in questa calda estate. Foto che Iva non avrebbe mai pubblicato scatenando la preoccupazione dei fan i quali hanno capito cosa stava accadendo solo nel momento in cui la Zanicchi è riuscita a tornare in possesso del suo profilo.

Iva Zanicchi choc "A 27 anni ero ancora vergine"/ "Ho recuperato con gli interessi.."

Lo sfogo di Iva Zanicchi

Grazie ai suoi collaboratori, Iva Zanicchi è riuscita a tornare in possesso del proprio profilo Instagram in poco tempo e a cancellare le foto private che erano state pubblicate. La cantante, poi, oltre a ringraziare tutti i suoi collaboratori per aver risolto in poco tempo la situazione, si è lasciata andare anche ad uno sfogo.

“Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account“, ha scritto la cantante come potete vedere qui in basso.

Iva Zanicchi al Grande Fratello Vip 7?/ "Come concorrente no, ma ci andrei..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA