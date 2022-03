Iva Zanicchi “Matrimonio con Fausto Pinna? Ma va là!”/ “Alla mia età, siamo matti”

Iva Zanicchi e il matrimonio con Fausto Pinna, arriva il chiarimento

Iva Zanicchi fa un passo indietro e chiede scusa. La cantante, reduce dal successo del Festival di Sanremo, aveva confessato in un’intervista di essere pronta a sposare il suo compagno Fausto Pinna. Una dichiarazione che in poche ore aveva fatto il giro del web anche perché Iva aveva dichiarato di voler indossare l’abito bianco. Oggi però la Zanicchi ha chiarito: “Ma va là, alla mia età, siamo matti”. Iva Zanicchi ha poi chiesto scusa. La cantante non riesce mai a trattenersi e a volte ammette di fare figuracce: “Lo so, colpa mia. Chiedo scusa ai giornalisti. Sapete come sono fatta!! Boccaccia mia, faccio sempre dei casini. Ho scherzato sul matrimonio, non avrei dovuto”.

Iva Zanicchi aveva ammesso di essere stata lei ad aver fatto la proposta a Fausto: “L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”. Nell’intervista a Intimità, Iva Zanicchi aveva anche rivelato la località scelta per il viaggio di nozze, Terrasanta ed Egitto.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna fanno coppia fissa da 38 anni. Per Iva questo sarebbe il secondo matrimonio. I due appaiono più affiatati che mai anche a distanza di anni tanto che di recente Iva Zanicchi non aveva fatto mistero sul fatto di avere ancora una intimità con il suo compagno. Al Corriere della Sera, Iva Zanicchi aveva rivelato: “A 60 anni facevo le capriole. Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più. Bisogna imporsi di fare l’amore. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia. Io ne ho tantissima. Ma non mi faccia dire altro che poi il mio compagno si arrabbia”.

Un rapporto tenuto in vita anche dalla gelosia che Fausto proverebbe nei confronti di Iva: “Il mio compagno è diventato tanto geloso. Gli si è proprio risvegliata la gelosia. Quando vedi che il tuo uomo è tanto innamorato, ti galvanizza. Io mi sveglio orribile la mattina e lui mi dice ‘Quanto sei bella’ e io allora gli dò un bacio. Conta tanto anche la tenerezza. Quando parlo di sesso, io intendo anche tutto quello che c’è prima dell’atto in se: le chiacchiere, le carezze, le confidenze”. La loro relazione è iniziata poco dopo la fine del matrimonio fra la cantante e Antonio Ansoldi. Si sono conosciuti sul lavoro, ma non si sono mai sposati.











