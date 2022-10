Iva Zanicchi/ “Mi scuso con Selvaggia Lucarelli, non penso mercifichi il suo corpo”

Iva Zanicchi contro Selvaggia Lucarelli

Durante la puntata odierna di La Vita in Diretta è intervenuta Iva Zanicchi che ha voluto puntualizzare su quanto è successo tra lei e Selvaggia Lucarelli nel corso di Ballando con le stelle. Iva dopo aver capito quanto è successo, si è subito scusata con Selvaggia, e ci ha tenuto a ribadire il suo dispiacere per l’accaduto anche ai microfoni di Matano. “Quella parola che ho detto a Selvaggia”, ha detto la Zanicchi, “io l’ho sussurrata all’orecchio del mio ballerino e pensavo rimanesse tra me e lui”.

REAZIONE A CATENA, CAMPIONI E ULTIMA CATENA 10 OTTOBRE/ Le Centoundici nel panico: svolta in studio!

La colpa sarebbe, insomma, “dell’archetto”, tanto che “lì in teatro non s’è sentito nulla”. “Ho sofferto tanto perché è una cosa grave”, confessa Iva Zanicchi durante La Vita in Diretta, “sono andata da Selvaggia” per chiederle scusa, lei ha accettato, ma “poi ha detto ‘però voglio le scuse pubbliche’, giustamente”. Il giorno dopo, inoltre, la Zanicchi ha partecipato ad un programma, dove a sorpresa era stata invitata anche Selvaggia Lucarelli. Le due si sarebbero confrontate sulla vicenda, “ma quando lei sembrava quasi rasserenata, carina, la conduttrice la rintuzzava e diceva delle cose anche abbastanza pesanti”. “Mi sono sentita umiliata, offesa”, ha continuato a raccontare Iva Zanicchi, “perché ne avevo due che mi accusavano”.

Cecchi Paone presenta il fidanzato Simone/ "Lui allontanato della famiglia perché gay. Oggi ci amiamo"

Iva Zanicchi: “Non penso che Selvaggia mercifichi il suo corpo”

Insomma, Iva Zanicchi durante La Vita in Diretta in onda su Rai 1 ci ha tenuto ancora una volta a scusarsi pubblicamente con Selvaggia Lucarelli, ma ha voluto anche fornire una spiegazione al suo comportamento. “Mi spiego bene”, ha detto la Zanicchi, “la parola è stata detta e non si può negare, questa parolaccia al mio paese viene usata spesso e volentieri come imprecazione generica”, specificando però che “non vuole essere una giustificazione”.

Insomma, per Iva Zanicchi quella parola “vuol essere un’offesa”, ma è anche vero che “non penso che faccia mercificazione del tuo corpo, ma è come dire”, e si interrompe un attimo, riflettendo, “non posso dire parolacce a quest’ora, insomma”, scherza ridendo. Recuperata la serietà, però, la Zanicchi specifica che “so che selvaggia ci è rimasta male, ed è giusto, ti chiedo ancora scusa e perdono perché quando sbaglio riconosco il mio errore grave e chiedo scusa”. Dal conto suo, invece, Selvaggia Lucarelli ha accettato le scuse di Iva Zanicchi, anche per ora sembra ancora riservarsi il diritto (ribadito dalla Zanicchi stessa) di essere arrabbiata ed offesa.

Neonato abbandonato a Trapani, tracce di cannabis nel sangue/ Indagini su chi è mamma

© RIPRODUZIONE RISERVATA