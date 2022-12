Iva Zanicchi/ “Quarto posto a Ballando? Meritavo il terzo! Nemmeno una coppa…”

Iva Zanicchi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 26 dicembre 2022. La cantante, quarta classificata a “Ballando con le Stelle” in coppia con il suo ballerino Samuel Peron, ha commentato proprio l’avventura nel talent show di Rai Uno.

In particolare, Iva Zanicchi ha asserito: “Sono stata superlativa a Ballando! Vorrei fare una sfida con tutte le 80enni dello spettacolo e vedere se riescono a fare quello che ho fatto io! Mi sono divertita come una pazza, non so se si sia visto. Il pubblico non sa quello che fa Milly Carlucci… Ti cura persino il capello! Questa mattina non mi avrebbe mai mandato in onda così!”.

IVA ZANICCHI, IL COMMENTO DI MAURO CORUZZI: “LEI È UN ROMANZO POPOLARE”

Successivamente, Iva Zanicchi ha detto: “Il mio è un quarto posto un po’ strano, meritavo il terzo! No, in realtà credo che meritassi l’ultimo posto… Certo che una coppa la potevano dare anche a me… La coppa della nonna!”.

Mauro Coruzzi, opinionista di “Storie Italiane”, ha commentato a sua volta il cammino dell’Aquila di Ligonchio nel programma: “Iva Zanicchi è un romanzo popolare e come tale sfogli i capitoli di una vita intera. Il suo repertorio è fatto di canzoni, ma anche di performance teatrali inattese. Iva commuove e diverte al tempo stesso, vive fino in fondo tutte le sue esperienze. Smettiamola di parlare dell’età: oltre a quella anagrafica c’è quella mentale ed è evidente che lei sia una donna con ancora tutte le carte in regola, sia dal punto di vista che del comportamento. È chiaro che sia stata sostenuta dall’affetto del pubblico, che è emerso in ogni occasione possibile. Iva ha dimostrato che il tempo può essere vinto, mettendosi in gioco su più fronti”.

