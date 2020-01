Ivan Gonzalez/ Il dramma della perdita del padre e gli attacchi di Caruso e Sonia (Grande Fratello Vip)

Ivan Gonzalez è ormai uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo italiano e il Grande Fratello Vip 4 ci aiuterà a scoprire meglio qualcosa di più sulla sua sfera emotiva. Lo spagnolo del resto non ha tardato a parlare di sè, visto che in queste ore ha deciso di affrontare un tema scottante: la decisione del padre di abbandonare la famiglia. “Lui ha una catena di alberghi. È sparito dalla mia vita. Per volontà mia. È stata una scelta dura. Ogni mattina, penso questa cosa che, per me, è importante. Non tutti meritano di sapere la mia storia. Io non vorrei andare via da questo mondo senza chiarire questa situazione. È difficile”, ha confessato ad Adriana Volpe e Paola Di Benedetto. Il padre a quanto pare lo ha avuto a soli 15 anni e ha avuto modo di rivederlo anche di recente. “Mi è dispiaciuto quando la prima volta che ci siamo visti mi ha chiesto di cambiare il cognome. Noi in Spagna abbiamo due cognomi, io ho quello da parte di mio nonno e di mia nonna. Lui dopo una settimana che ci siamo conoscuiti mi ha chiesto di cambiare il cognome”, rivela, “penso che lui, in quel momento, non sia stato bravo a chiedermi una cosa del genere”. Ivan infatti ha visto nella richiesta del genitore una forte mancanza di rispetto per i suoi nonni, oltre che per la sua famiglia in generale. In seguito però è stato contattato da una fidanzata del padre sui social, che gli ha rivelato quanto l’uomo parli sempre di lui e di quanto gli manchi. “Mi ha voluto far capire che sono presente nella sua testa e nel suo cuore. Io volevo rispondere, ma non l’ho fatto”, dichiara. Clicca qui per guardare il video di Ivan Gonzalez.

Ivan Gonzalez, Grande Fratello Vip 4: quante polemiche!

A pochi giorni di distanza dal suo ingresso, Ivan Gonzalez ha già fatto infuriare diverse persone che non si trovano al Grande Fratello Vip 4 in questo momento. L’ex Sonia Pattarino infatti non ha visto di buon occhio alcune sue affermazioni, fra cui il fatto che non avrebbe mai scelto una donna, ma si sarebbe fatto scegliere. Parole che cozzano quindi con quanto accaduto durante il trono dello spagnolo a Uomini e Donne. Anche Paola Caruso però ha deciso di dire la sua: conosce Ivan dai tempi di Supervivientes, l’edizione iberica della nostrana Isola dei Famosi, e a quanto pare fra i due sarebbe scattato qualcosa. La relazione però non sarebbe andata avanti con attriti e fulmini, poco prima tra l’altro che Gonzalez approdasse come single in Honduras e conquistasse a suon di cotolette la stellare Valeria Marini. “Volevo chiarire quanto successo ieri riguardo al ‘serpente velenoso’ che mi ha dato Ivan”, ha detto l’ex Bonas a Domenica Live, rispolverando un precedente attacco da parte del concorrente, che le avrebbe definita in quel modo durante il trono. “Io l’ho conosciuto a Supervivientes dove ha finto di sedurmi, pugnalandomi alle spalle, votandomi, accusandomi e facendomi passare come una persona orribile. Io però l’ho perdonato, ho creduto nel nostro rapporto, nella nostra amicizia”, ha detto ancora. Agli occhi della Caruso tra l’altro Ivan non sarebbe mai entrato nella Casa se non per merito suo: “Ragazze della Casa state attente, perchè lui fa così. Fa finta di sedurvi e poi vi molla solo per avere visibilità in tv. Non è la prima volta che lo fa. Già lo ha fatto 3 o 4 volte anche in Spagna”, ha concluso. Che sia arrivato il momento per la Caruso di entrare nel loft di Cinecittà e affrontare un faccia a faccia con Ivan?

