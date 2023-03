Ivan Gonzalez, l’ex di Oriana: “Mi hanno chiamato per entrare al GF Vip 7″/ “Ecco perché ho rifiutato”

Ivan Gonzalez rivela di essere stato chiamato dal GF Vip: i motivi del suo rifiuto

Ivan Gonzalez è un ex concorrente del GF Vip ed ex fidanzato di Oriana Marzoli che, attualmente è nella casa più spiata d’Italia. Rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram il volto televisivo ha rivelato di essere stato chiamato dal Grande Fratello Vip 2022 per partecipare all’attuale edizione del reality show.

Come riporta Blogtivvu, Ivan Gonzalez ha dichiarato: “Colgo l’occasione per rispondere a tutti coloro che mi fanno domande su questo argomento: non sto seguendo il GF Vip, è vero che mi hanno chiamato molto per entrare come concorrente in questa edizione.” L’ex di Oriana Marzoli ha poi svelato i motivi del suo rifiuto: “Ho già vissuto l’esperienza una volta e per il momento ho deciso di non fare più reality. Il mio posto è dove sono ora.”

Ivan Gonzalez è noto per aver partecipato a diversi programmi e reality: Temptation Island, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip 4 e La casa fuerte. Proprio in quest’ultimo ha stretto una relazione sentimentale con Oriana Marzoli attuale concorrente e prima finalista del Grande Fratello Vip 2022.

La loro storia è giunta al termine dopo diversi alti e bassi, a raccontare come sono andate le cose è la stessa influencer spagnola su Mtmad: “Sono stato io a decidere di lasciarlo e non voglio che i fan continuino a insistere sul fatto che dobbiamo tornare insieme. L’amore finisce, non dura per tutta la vita, e nel mio caso è finito. Non voglio illudermi”. E ancora: “Siamo estremamente diversi. Giuro che non gli porto rancore e gli auguro tutto il meglio. All’epoca è vero che ero un po’ confusa e sono tornata a cercarlo, ma non più, non siamo fatti l’uno per l’altro ed è una realtà. Penso che sia più felice senza di me e io sono anche più felice senza di lui“.

