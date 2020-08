Ivan Zazzaroni/ Inter unica alternativa alla Juventus: Sarri si lamentava per…

Ivan Zazzaroni sarà di nuovo uno dei protagonisti che vedremo a Ballando con le Stelle 2020. In giuria da diversi anni, anche in questa nuova edizione potremo contare sulle sue critiche accese e molto probabilmente sulle polemiche che lo colpiranno ancora una volta. Mancano ancora diversi giorni però al debutto del programma di Milly Carlucci: potremo vedere prima del tempo il noto giudice in televisione? La risposta non può che essere affermativa: Ivan Zazzaroni sarà ospite di Io e te nella puntata di oggi, martedì 25 agosto 2020. Dirà qualcosa di più sulla sua nuova partecipazione, a distanza di ben sei anni dalla vittoria del 2014? Purtroppo non è così semplice trovare suoi interventi sui social, come sanno bene tutti gli ammiratori che lo seguono da tempo. Zazzaroni infatti non aggiorna il suo profilo Facebook dal 2017, quando ha pubblicato una foto con parte del cast di Ballando, fra concorrenti e ballerini professionisti.

IVAN ZAZZARONI TRA BALLANDO CON LE STELLE E IL CALCIO

Ivan Zazzaroni sarà forse restio a concedere interviste che esulano il mondo dello sport, ma quando si parla di calcio, è di sicuro uno dei primi ad esprimere la sua opinione sull’intero settore. “L’Inter è la squadra più vicina alla Juventus”, ha dichiarato di recente a Tutti Convocati, il programma di Radio 24, “le altre hanno tutti problemi: credo che sia questo il binomio dei prossimi anni. Un po’ mi dispiace perchè vorrei vedere anche un po’ di centro-sud”. Il direttore del Corriere dello Sport del resto non ha mai nascosto la sua delusione per l’andamento che i bianconeri hanno avuto quest’anno. “Ho sentito anche Sarri che si lamenta con la Lega per il calendario, ma non c’era alternativa”, ha detto a Sky Sport, “l’alternativa era fare la figura della Francia, con due squadre che andranno in Europa peggio di noi, perchè noi abbiamo giocato”.



