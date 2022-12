Ivan Zazzaroni/ “Tensione a Ballando con Le Stelle? Solo il sabato sera. I social…”

Ivan Zazzaroni, in una corposa intervista per Novella 2000, ha dedicato ampio spazio all’ultima esperienza come giudice per Ballando con le stelle. Il discorso è partito dalla presente liti e tensioni testimoniate anche dal giudizio dei social. Sulla questione però il giornalista è stato categorico: “Tutto quello che riguarda i social oggi non mi riguarda”. Dal suo punto di vista, tutto ciò che accade nel programma non è altro che normalità, per nulla legato alle continue speculazioni riportate sul web.

Ivan Zazzaroni ha avvalorato la sua tesi paragonando l’ultima esperienza agli anni precedenti. Parlando della tensione comunque avvertita, ha spiegato: “Un minimo di tensione c’è stata, ma limitata al sabato sera”. Con queste parole il direttore ha voluto ridimensionare gli scontri avvenuti nel corso delle puntate, a suo dire relegati alla diretta televisiva. Non sono comunque mancati gli elogi al suo ruolo nel programma: “Ballando è un valore aggiunto perché mi permette di fare anche altro rispetto al mio“.

In merito alla sua vicinanza al mondo dello sport, Ivan Zazzaroni ha spiegato il suo ruolo nella scelta dei concorrenti quando si tratta di sportivi famosi. Il direttore del Corriere dello Sport ha escluso una sua reale complicità, confermando però di aver fornito diversi numeri di telefono. Il giornalista non ha però nascosto il suo sogno di riuscire a convincere il grande Josè Mourinho: “Non credo verrà mai in virtù della sua riservatezza”. Ivan Zazzaroni accantona dunque la possibilità che lo Special One possa un giorno calcare il palco di Ballando.

A parti inverse invece, Ivan Zazzaroni ha confermato di essere stato spesso tallonato da allenatori poco noti per accedere alla competizione di ballo. Ha colto però l’occasione per menzionare il suo grande amico scomparso di recente, Sinisa Mihajlovic, con il quale ha avuto modo di lavorare all’interno del programma anche se solo per una serata speciale. In chiusura, Ivan Zazzaroni ha raccontato della perdita di interesse della moglie nei confronti del programma: “Qualche anno fa era più appassionata. Ora sa che fa parte della mia routine”.











