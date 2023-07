Ivana Mrazova e Luca Onestini tornano insieme?/ “Storia chiusa definitivamente”

Ivana Mrazova e il lancio del bouquet al matrimonio della migliore amica: “Sono single!”

La Tv li fa, il GF Vip li accoppia; al di là delle ironie, il reality condotto da Alfonso Signorini effettivamente sembra essere una sorta di cupido per determinati protagonisti. Tante sono le coppie nate sotto la luce dei riflettori della Casa più chiacchierata d’Italia, così come non mancano anche le circostanze che aprono a possibili ritorni di fiamma. Quest’ultimo caso è ascrivibile ai volti di Luca Onestini e Ivana Mrazova. Entrambi hanno condiviso per ben due volte l’esperienza al GF Vip; nel primo caso dando vita ad una storia d’amore che ha emozionato, nel secondo caso gettando le basi per una possibile riappacificazione.

Analizzando la breve condivisione dell’ultima esperienza al GF Vip di Luca Onestini e Ivana Mrazova, le speranze di un ritorno di fiamma da parte dei fan erano più che lecite. Entrambi si sono scambiati sguardi, parole e tenerezze che hanno messo in evidenza un’attrazione ancora palese. Anche dopo il reality e dunque lontani dai riflettori l’intesa sembrava poter sfociare in un rinnovato rapporto d’amore; ad oggi però, le speranze dei più romantici sembrano essersi risolte con un nulla di fatto.

Ivana Mrazova e Luca Onestini, l’indiscrezione sulla chiusura definitiva

L’ultimo aneddoto che sembra chiudere definitivamente le possibilità di un ritorno di fiamma tra Ivana Mrazova e Luca Onestini è riferito proprio alla prima. La modella ha infatti preso parte di recente al matrimonio della sua migliore amica ed è stata protagonista – come riporta BlogTivvu – di un siparietto in occasione del lancio del bouquet. A spiegare il tutto è intervenuta Deianira Marzano – esperta di gossip – che sui social ha raccontato: “Ivana al matrimonio della migliore amica ha preso il bouquet dicendo: ‘I’m single’“.

Ivana Mrazova avrebbe dunque pronunciato delle parole eloquenti in riferimento al suo stato sentimentale, chiudendo le porta ad una possibile relazione. Nel merito del possibile ritorno di fiamma con Luca Onestini, sempre Deianira Marzano – come riporta BlogTivvu – avrebbe detto: “… Direi che non ci sono più dubbi: con Luca Onestini è chiusa definitivamente”. Non resta a questo punto che seguire le prossime vicende per capire se effettivamente per i due le strade siano destinate a separarsi in maniera così netta.











