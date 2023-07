Luciana Littizzetto, critiche sui social per il passaggio a Mediaset/ “Le dinamiche che si scateneranno…”

Luciana Littizzetto approda a Tu Si Que Vales: sul web le ricordano le polemiche su Silvio Berlusconi

La prossima stagione televisiva sarà scandita da grandi novità, tanto per i protagonisti quanto per i nuovi format all’orizzonte. Buona parte dei cambiamente sono stati ufficializzati in occasione della presentazione dei palinsesti fatte da Rai e Mediaset. Fra i tanti particolari, particolare interesse ha suscitato l’approdo a Tu Si Que Vales di Luciana Littizzetto. La spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa approda dunque a Mediaset dopo tanti anni di militanza in Rai e la notizia non è passata inosservata in rete.

Luciana Littizzetto a Tu sì quel vales, Rita dalla Chiesta attacca/ “Si ricordi delle battute su Berlusconi”

Come riportato da LaNostraTv, Luciana Littizzetto ha ricevuto non poche critiche sui social dopo che la notizia del suo approdo in Mediaset è stata resa ufficiale. Nello specifico, molti hanno riportato alla memoria dell’attrice i numerosi attacchi e discorsi polemici all’indirizzo di Silvio Berlusconi. In quest’ottica, è emerso lo scetticismo di chi ha trovato poco coerente la scelta di passare dalla Rai alla televisione che ha preso forma proprio grazie all’opera del compianto ex premier.

Luciana Littizetto nuovo giudice di Tu sì que vales/ Dopo Belen, fuori anche Teo Mammucari

Luciana Littizzetto, non solo critiche: “C’è tanta curiosità…”

Sempre stando a quanto riporta LaNostraTv, l’approdo di Luciana Littizzetto a Mediaset, più precisamente nel programma Tu Si Que Vales per la prossima stagione televisiva, è stato commentato anche da Giancarlo De Andreis nella sua rubrica – “La Tv vista da internet” – per il settimanale Dipiù Tv. “Un clamoroso avvicendamento nella prossima stagione nella giuria del talent di Canale5. Al posto di Teo Mammuccari arriva Luciana Littizzetto… Questo ha scatenato polemiche su internet“. Inizia così il giornalista, sottolineando dunque come proprio sul web siano arrivate le principali critiche nei confronti della comica.

Che tempo che fa, Luciana Littizzetto saluta la Rai/ "Magari ci ritroveremo, spero in un'Italia diversa"

Giancarlo De Andreis – come riporta LaNostraTv – nella sua rubrica per il settimanale DiPiù Tv ha comunque messo in evidenza come vi sia anche particolare curiosità in merito alla partecipazione di Luciana Littizzetto a Tu Si Que Vales nella prossima stagione televisiva. Al di là delle sue “polemiche” del passato nei confronti di Silvio Berlusconi, dal punto di vista dell’intrattenimento e dell’irriverenza avrà certamente modo di dare un apporto unico e di altissimo livello. “C’è tanta curiosità per le dinamiche che si scateneranno in trasmissione…”











