Michelle Hunziker rischia una gaffe al matrimonio di Santo Versace/ “Salvata da Ambra Angiolini…”

Michelle Hunziker, la scelta dell’outfit nero al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano

Alcuni giorni fa si è tenuto il festoso matrimonio tra Santo Versace e Francesca De Stefano; oltre alla bellezza della cerimonia tanti erano anche i vip tra gli invitati, tra cui anche Michelle Hunziker. La conduttrice ha postato sui social diversi contenuti relativi all’evento, soprattutto foto che hanno messo in evidenza la bellezza del suo outfit. I fan del volto televisivo si sono però principalmente focalizzati su un dettaglio, ovvero il colore nero dell’ambito indossato.

Come tra tradizione, per un matrimonio la scelta di utilizzare il colore nero per il proprio outfit non è proprio tra le più indicate. Eppure, per il matrimonio tra Santo Versace e Francesca De Stefano, proprio tale tonalità è stata scelta da Michelle Hunziker. Con lei anche Ambra Angiolini – come riporta Leggo – stando ad alcune foto pubblicate dalla conduttrice in compagnia dell’amica. Anche l’attrice sembra aver scelto un outfit di colore nero; al di là dei dogmi “culturali”, entrambe sono comunque state tempestate di commenti positivi per la bellezza ed eleganza che sempre le caratterizza. Sulle critiche invece, la conduttrice si è soffermata sottolineando come la sua scelta sia stata più che pertinente.

Michelle Hunziker, dalla gaffe evitata alla “dritta” di stile per l’abito nero

Oltre a pubblicare alcuni scatti della cerimonia nuziale tra Santo Versace e Francesca De Stefano, Michelle Hunziker ha condiviso sui social anche un simpatico siparietto realizzatosi durante la celebrazione in chiesa. In realtà, la conduttrice ha sottolineato con ironia come sia stata “salvata” dall’amica Ambra Angiolini da una grossolana gaffe. “Io che presa dall’emozione avrei voluto applaudire in chiesa… Per fortuna c’eri tu amica mia“.

Sempre sui social – come riporta Leggo – Michelle Hunziker ha voluto dedicare alcune parole di augurio nei confronti dei neo sposi: “Cara Francesca e caro Santo, vi voglio ringraziare per aver nutrito il mio cuore romantico con il vostro amore puro, luminoso, con i vostri baci, i vostri sguardi complici, il vostro vissuto… Evviva gli sposi!”. In conclusione, non è mancata la stoccata ai “criticoni” sui social che hanno preso di mira la scelta dell’oufit di colore nero. “Volevo tranquillizzare tutti gli esperti di moda che mi leggono che da galateo, dopo le 16.00 per un matrimonio in tight, l’abito nero è assolutamente idoneo“.

