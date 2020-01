Ivana Mrazova, fidanzata Luca Onestini/ “Figli e matrimonio? È ancora un po’ presto”

Ivana Mrazova è la fidanzata di Luca Onestini ospite della nuova puntata di “Rivelo“, il programma di interviste condotto da Lorella Boccia su Real Time. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha incontrato la modella e conduttrice proprio all’interno della casa più spiata d’Italia; inizialmente tra i due è scattata una forte simpatia poi tramutata in amicizia, visto che la bella Ivana era già fidanzata fuori. Una volta usciti però tra i due è scoppiata la passione e da diversi anni sono diventati davvero inseparabili. Un amore importante che la coppia condivide sui social rispondendo anche alle domande dei fan. A parlare della fidanzata recentemente è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che, ospite di Lorella Boccia, ha rivelato sul rapporto con Ivana: “nel nostro rapporto lei è la mia spalla e io sono la sua. Andiamo avanti a braccetto, credo sia la cosa più importante di una coppia. So che di Ivana mi posso fidare. Vedo in lei sfumature sempre diverse”.

Ivana Mrazova e Luca Onestini: “buon compleanno amore”

Il 2020 è iniziato col botto per Ivana Mrazova che ha dedicato una bellissima dedica d’amore al compagno e fidanzato Luca Onestini. La modella e conduttrice, balzata al successo grande alla partecipazione al Grande Fratello Vip, ha voluto dedicare un messaggio speciale di auguri all’uomo con cui da diversi anni condivide la sua vita. Per farlo Ivana ha deciso di pubblicare una foto su Instagram accompagnata da una semplice, ma dolcissima didascalia: “oggi è un giorno importante perché mi ha regalato te. Buon compleanno, amore”. Poco dopo è stato lo stesso Luca a replicare scrivendo: “Happy birthday to me e benvenuto 2020! Auguroni my friends e grazie per i tantissimi messaggi di buon compleanno. Grazie a chi me li ha già fatti e chi me li farà qui sotto”. La coppia, legata da tempo, sta pensando ad un futuro insieme fatto di matrimoni e figli, anche se per il momento preferisco aspettare.

Ivana Mrazova e Luca Onestini: “il matrimonio è sacro” Nessun matrimonio in arrivo né tantomeno un bebè. A mettere i puntini sulle “i” sul rapporto con Ivana Mrazova ci ha pensato proprio il compagno Luca Onestini che, intervistato dal settimanale Mio, ha parlato di figli e matrimonio. “E’ ancora un po’ presto. A volte ci si gioca, ma non mi piace. Ivana e io siamo due ragazzi come molti altri. Abbiamo 26 e 27 anni e prima di tutto siamo persone responsabili” ha detto l’ex tronsita che non nasconde di desiderare un giorno di diventare con Ivana genitori. “Tra i desideri c’è quello di diventare genitori, certo. Credo che prima di pensare a se stessi e alla voglia di avere un figlio, però, si debba pensare al futuro di questo bambino. A una stabilità che, magari, due giovani della nostra età, con vite abbastanza impegnate, non potrebbero garantire in questo momento” ha precisato l’ex tronista di Uomini e Donne che nel salotto di Caterina Balivo “Vieni da me” ha parlato anche di un possibile matrimonio con la bella Ivana. “Oggi sembra quasi una moda: ci si sposa, si vende l’esclusiva per fare la copertina di un giornale, si va in televisione a parlarne. Per me il matrimonio è sacro. E unico” ha precisato Luca che, proprio come Ivana, reputa il matrimonio una cosa sacra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA