Ivana Mrazova ritorna in televisione/ La modella nel programma della Gialappa’s Band

Ivana Mrazova tornerà presto in televisione, come riportato in esclusiva da The Pipol TV su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip collaborerà con la Gialappa’s Band, nel nuovo programma Gialappa’s Show. La trasmissione approderà su Tv8 e Sky dal 21 maggio 2023. Era già stata annunciata un’altra presenza femminile, ovvero quella di Paola Di Benedetto. Quest’ultima ha da poco lasciato RTL 102.5 e tornerà in televisione con il nuovo programma.

Ivana Mrazova tornerà in televisione nel nuovo programma della Gialappa’s Band e sarà in compagnia di Paola Di Benedetto. Una notizia molto gradita per i fan della modella ceca, che sono davvero tanti. Quando ha preso parte alla seconda edizione del GF Vip, Ivana è riuscita a conquistare, non soltanto il cuore di Luca Onestini, ma anche il pubblico di Canale 5 con la sua simpatia. I telespettatori sono rimasti entusiasti quando è ritornata come ospite nella Casa di Cinecittà per riabbracciare l’ex tronista di Uomini e Donne. Ecco che ora di fronte all’annuncio che vede Ivana protagonista nel programma Gialappa’s Show i suoi fan stanno andando decisamente in tilt.

“La gialappa’s ed Ivana assieme = connubio perfetto grosse sane risate”, ha scirtto un utente. Un altro fan della modella ha scritto che seguirà il nuovo programma solo per rivedere Ivana Mrazona di nuovo in televisione. Non solo, tra i tanti commenti, c’è chi crede che la Gialappa’s band abbia sempre avuto “fiuto per chi ha una vena comica”, proprio come accaduto ora con Ivana. C’è anche chi applaudisce al fatto che abbiano unito in un unico programma due volti come Paolo Di Benedetto e Ivana.

Dal punto di vista sentimentale, in molti sperano in un ritorno di fiamma fra Ivana Mrazova e Luca Onestini. Specialmente dopo quanto accaduto nella settima edizione del Grande Fratello Vip, quando la modella ceca è rientrata come ospite nel loft di Cinecittà avevano fatto sperare i telespettatori. Dopo aver terminato il breve periodo trascorso dentro il reality, l’ex gieffina aveva salutato Luca con un bacio. E questo aveva fatto da conferma. Ma poi quando Luca è uscito dalla Casa più spiata d’Italia c’è stato solo silenzio sull’argomento. Nessuno dei due diretti interessati ha rivelato nulla al riguardo.

Un video nei giorni scorsi aveva confermato che Luca e Ivana si erano rivisti a Milano. Ma ecco che proprio ieri è spuntata fuori un’importante indiscrezione sulla vita sentimentale della modella. Stando a ciò che si legge sul nuovo numero del settimanale Chi, Ivana sarebbe impegnata attualmente con un misterioso imprenditore. Il magazine, nell’edizione in edicola dal 10 maggio, ha scritto, inoltre, che Luca sarebbe sempre più vicino a Nicole Murgia, ex coinquilina con la quale aveva instaurato un buon rapporto al GF. Se tra i due ci sia solo una buona amicizia, o altro, al momento non è dato saperlo.













