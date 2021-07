Ivana Spagna: casa allagata da fango e pioggia/ Video: “Che disastro”

Il maltempo che sta flagellando le regioni settentrionali dell’Italia in questi ultimi giorni di luglio non ha rispiarmiano Ivana Spagna che, con un video pubblicato sui social, mostra i danni causati da pioggia e grandine. La cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram un breve filmato mentre è alle prese con la pulizia del cortile della sua casa clmo di fango. “E adesso si pulisce”, si legge nella didascalia che accompagna il breve filmato in cui Spagna, con l’abbigliamento adatto per combattere la pioggia e il fango, si appresta a pulire con l’aiuto di altri volenterosi. Se il sud sta facendo i conti con un caldo asfissiante che, da giorni, ha portato all’innalzamento delle temperature, ormai altissime con punte di quaranti gradi, il nord sta facendo i conti con il maltempo e Spagna, attraverso un video, condivide la propria esperienza.

CAVALLERIA RUSTICANA, ARENA DI VERONA/ Trama e diretta Rai 3: la storia di Turiddu

Ivana Spagna conta i danni del maltempo

Con impermeabile, stivali e scopa, Ivana Spagna cerca di pulira i numerosi danni creati dal maltempo. “Che disastro”, accenna nel video in cui è indaffarato a spazzare via rami secchi e fango. Tantissimi i commenti dei fans che, ancora una volta, apprezzano l’umiltà dell’artista e condividono il suo pensiero sulla difficile situazione causata dal maltempo. “Mi dispiace molto. Ma l’umiltà di una donna che ha cavalcato le classifiche e i palchi di tutto il mondo e continua a farlo, impermeabile, scopa e via! Grande donna, una di noi”, ha sottolineato un utente. “Mamma mia che disastro“, aggiunge un altro. E ancora: “Quanto mi dispiace, meno male che state bene”.

Adriano Panzironi, archiviata denuncia per Life 120/ "Truffa? Non ci sono elementi"

LEGGI ANCHE:

Gianni Nazzaro è morto/ Chi è? Il successo e il grande rimpianto: "Perdere l'amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA