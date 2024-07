Ivanhoe, Rete 4/ Trama e cast del film storico dal cast eccezionale, oggi 5 luglio 2024

Ivanhoe, diretto da Richard Thorpe

Venerdì 5 luglio, andrà in onda nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:45, il film storico del 1952 dal titolo Ivanhoe. La pellicola è un remake di due progetti cinematografici precedenti, entrambi del 1913, diretti rispettivamente da Leedham Bantock e Herbert Brenon. Questo lungometraggio vede alla regia il film maker statunitense Richard Thorpe, famoso per avere diretto Elvis Presley in uno dei suoi primi lavori, intitolato Il delinquente del rock and roll (1957).

Le musiche hanno invece la firma del compositore ungherese Miklós Rózsa, uno dei più famosi compositori di colonne sonore cinematografiche, autore delle colonne sonore di film come Il libro della giungla (1942), Ben-Hur (1959) e El Cid (1961).

Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 6 luglio 2024/ Mehdi è disperato per l'addio di Zeynep

Il protagonista del film Ivanhoe è interpretato dall’attore di Hollywood Robert Taylor, celebre per avere recitato accanto alle dive più famose di quel tempo, tra cui Joan Crawford, Jean Harlow, Maureen O’Sullivan e Vivien Leigh.

Al suo fianco la splendida Elizabeth Taylor, vincitrice per ben due volte del Premio Oscar per Venere in visone (1961) e Chi ha paura di Virginia Woolf? (1967).

Anticipazioni Beautiful, puntata 6 luglio 2024/ Bill è condizionato da Sheila, intervengono Liam e Wyatt

La trama del film Ivanhoe: la guerra contro Giovanni senza Terra, usurpatore del trono di Inghilterra

Ivanhoe narra le vicende avventurose dell’omonimo cavaliere, tornato in Inghilterra con l’obiettivo di raccogliere il denaro necessario per liberare il Re Riccardo Cuor di Leone, tenuto prigioniero dal Duca d’Austria.

La situazione in patria non è però quella che si aspettava, infatti al potere vi è l’usurpatore Giovanni Senza Terra, che farà tutto il possibile pur di impedire a Ivanhoe di portare a termine la sua missione.

Il ragazzo viene infatti informato dalla bella Rebecca, un’ebrea che si sta prendendo cura di lui, che suo padre è stato fatto prigioniero dallo stesso Giovanni: parte così alla ricerca del genitore, aiutato dalla stessa Rebecca e dalla fidanzata Lady Rowena.

Purtroppo le cose non vanno come previsto, e il gruppo viene catturato da sir Brian di Bois-Guilbert, uno degli uomini fedeli a Giovanni.

Per fortuna Ivanhoe non è l’unico a volere il ritorno del legittimo re, e un gruppo di ribelli assalta il castello, ma Bois-Guilbert riesce a fuggire portando Rebecca con sé come ostaggio.

Matteo Vitali, rivelazioni choc a Temptation Island 2024: "Bullizzato da piccolo"/ "Mi picchiavano e..."

Proprio quando la donna sta per essere condotta al rogo, accusata di praticare magia, Re Riccardo, che nel frattempo è riuscito a liberarsi, fa il suo trionfale ingresso, salvandole la vita e riportando la pace nel regno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA