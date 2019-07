IVANO FOSSATI, EX FIDANZATO MIA MARTINI/ Non ha voluto comparire nella fiction…

Ivano Fossati è l’ex fidanzato di Mia Martini, protagonista, suo malgrado, delle tragiche vicende che l’hanno portata alla morte. Nella fiction Io sono Mia, in onda in replica dopo un Techetechete’ tutto dedicato alle sorelle Bertè, Ivano non compare. La sua figura lascia il posto a quella di Andrea, il fotografo di cui Mimì s’innamora e che in qualche modo lo ricalca. La stessa scelta l’ha fatta Renato Zero: in questo caso, a prendere il suo posto, è stato il cantautore Anthony. Serena Rossi non spiega il perché dell’assenza, ammettendo di saperne quanto gli spettatori: “Non ci sono voluti essere. Ce lo hanno imposto, non si può forzare una persona a fare una cosa che non vuole fare. Mi spiace molto, ma non hanno tolto nulla a questa meraviglia che è stata fatta”. La Rossi, che nella miniserie interpreta Mia, ha raccontato a Intimità la genesi del personaggio: “Inventandoci una storia d’amore con un fotografo, Andrea, artista anche lui, crediamo di aver comunque raccontato abbastanza fedelmente il loro amore e le dinamiche di coppia che poi hanno portato Mimì a fare certe scelte importanti per la carriera”.

Ivano Fossati e l’amore per Mia Martini

Ivano Fossati e Mia Martini sono stati insieme per un decennio. Precisamente, i due si conobbero nel 1977 e si lasciarono solo alla fine degli anni ’80. Nel frattempo intrattennero una relazione complicata, fatta di intrighi e gelosie, come dichiarò la stessa Martini nel 1990: “Quella storia era campo minato”, si legge in una vecchia intervista al Fatto quotidiano, “avevo un contratto con un’altra casa discografica e ho dovuto romperlo a causa sua. Perché era geloso, dei dirigenti, dei musicisti, di tutti. Ma soprattutto era geloso di me come cantante. La prova d’amore era abbandonare del tutto anche la sola idea di cantare e distruggere completamente Mia Martini. Io ero combattuta, non riuscivo a farlo”. Nonostante ciò, quando si pensa a Ivano e Mia, si pensa ancora all’emblema di un rapporto appassionato e – forse è così – un po’ troppo tormentato.

Ivano Fossati non amava Mia Martini? Parla Serena Rossi

Talmente tormentato che, probabilmente, Ivano non ha avuto voglia di ripercorrerlo. L’attrice non ci ha mai parlato di persona: “No, né con lui e nemmeno con Renato Zero, che pure non ha voluto far parte del racconto. Sarebbe stato bello se le cose fossero andate diversamente, ma fa niente, sono andata avanti e ora mi godo quello che sta accadendo”. Al Corriere dice di esserci rimasta “molto male”, “anche perché la sceneggiatura era partita in un altro modo. Ci sono rimasta male per lei. Poi però mi sono data una spiegazione romantica: voglio credere sia stato tutto un atto d’amore di Mimì, che abbia scelto lei che facesse parte del suo film solo chi le voleva veramente bene”.



