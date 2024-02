IVANO LASCIATO DA EMANUELA PER COLPA DELL’EX MOGLIE/ Scuse a C’è posta per te 2024: lei lo perdona

Le motivazioni di Ivano sono tali da convincere anche Emanuela a perdonarlo. “Io l’ho fatto solo una volta e neppure lo avrei fatto se non mi fossi trovato nelle vicinanze per andare a far rivedere l’automobile”, dice l’uomo in merito all’incontro con la sua ex moglie. Le parole dell’uomo a C’è posta per te 2024 appaiono sincere, e infatti Emanuela si ammorbidisce pian piano, fino a decidere di aprire la busta e riabbracciarlo. Un bacio tra i due sancisce il ritorno del sereno nella coppia grazie a C’è posta per te. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Ivano e Emanuela, un amore interrotto a C’è posta per te 2024

La sesta puntata di C’è posta per te 2024 racconta anche la storia di un amore interrotto. Ivano ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per riconquistare Emanuela. La donna lo ha lasciato dopo aver scoperto le sue bugie. Lui, a Maria De Filippi, ha raccontato: “Tra me e la mia ex moglie non c’è alcun rapporto di intimità. Io ho mentito a Emanuela, dicendole che avevo rotto definitivamente con la mia ex moglie, cosa non vera perché io nei suoi confronti provo un forte senso di protezione e affetto.”

Lui incontra Emanuela quando è sposato con la moglie da 14 anni, anche lei ha un compagno. Iniziano a conoscersi e si innamorano. Lui ammette che già da prima di allora non aveva più rapporti intimi con la moglie, per l’uomo è ormai soltanto un affetto fraterno. Il compagno di Emanuela scopre però tutto e così loro si lasciano. Emanuela chiede allora a Ivano di fare lo stesso con la moglie. Lui promette di farlo ma non lo fa, e mente alla nuova compagna.

Ivano chiede scusa ad Emanuela a C’è posta per te 2024

Quando allora la nuova compagna trova una casa per vivere finalmente insieme, lui dice alla moglie di dover lavorare fuori e di tornare solo ogni 15 giorni. Emanuela un giorno scopre però che lui non ha mai detto all’ex moglie di stare con lei, quindi una sera va sotto casa della donna e le svela tutto. Dopo anche Ivano confermerà all’ex moglie ogni cosa detta da Emanuela. Questo però non impedisce a Ivano di continuare a stare vicino alla moglie. Emanuela infine lo scopre e lo lascia. Ivano chiama dunque C’è posta per te per farsi perdonare da lei. “Mi manchi tanto, so di aver sbagliato e di averti mentito ma lei per me è come una sorella, mi sentivo un animale a lasciarla sola così, ma amo solo te”. Emanuela lo perdonerà?

