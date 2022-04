Ivano Michetti diffida l’Isola dei Famosi 2022/ “Silvano Michetti? Né blasfemia né bestemmia”

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è avvenuta la squalificazione del primo concorrente di questa edizione del reality: Silvano Michetti, batterista dei Cugini di Campagna. Per il 74enne è stata un’espulsione da record, infatti, subito dopo essere sbarcato sulla playa rispondendo ad una domanda di Alvin si è lasciato andare ad una bestemmia che, successivamente, è stata notata dagli autori del reality che hanno deciso di squalificare il concorrente.

PERCHÈ ESPULSO SILVANO MICHETTI (CUGINI DI CAMPAGNA)?/ Bestemmia all'Isola: "Scusate"

A seguito dell’espulsione di Silvano Michetti suo fratello Ivano si è schierato in sua difesa smentendo l’ipotesi della bestemmia e annunciando azioni legali nei confronti di Mediaset. In una nota Ivano Michetti ha voluto precisare: “L’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente Santo Dio. L’espressione non può considerarsi né blasfema dei confronti di Dio o della religione né una bestemmia”.

Silvano Michetti espulso dall'Isola dei famosi/ Quanti e chi sono i concorrenti squalificati nella storia?

Ivano Michetti in difesa di suo fratello Silvano espulso dall’Isola dei Famosi 2022

Secondo Ivano Michetti quanto pronunciato in diretta da suo fratello Silvano non ha un presupposto legale per la sua espulsione, così ha deciso di intraprendere delle iniziative per la sua tutela non potendo l’ex concorrente “In questo momento, assumere direttamente iniziative a sua tutela”. Il cantante ha informato di aver inviato una diffida a Canale 5 per: “Desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione”.

Attraverso la sua nota il membro del gruppo musicale ha comunicato anche di aver affidato la questione ad un importante studio legale: “Per tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e del gruppo Cugini di Campagna in tutte le sedi”.

Ivano Michetti, fratello gemello Silvano Michetti/ "Non sapete la sofferenza dei gemelli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA