Ivano Michetti, fratello gemello Silvano Michetti/ “Non sapete la sofferenza dei gemelli”

Ivano Michetti è il fratello gemello di Silvano Michetti de I Cugini di Campagna espulso da L’Isola dei Famosi 2022 per una bestemmia. Proprio così, nemmeno il tempo di approdare sulle calde spiagge honduregne in compagnia di Nick Luciani, che il fondatore de I Cugini di Campagna si è lasciato scappare una imprecazione costatagli l’espulsione dal reality show di Canale 5. Niente da fare, Silvano Michetti è stato espulso dal gioco e così potrà riabbracciare l’amatissimo fratello gemello a cui è legato da un rapporto davvero speciale. Proprio Ivano Michetti si era lamentato del fatto di non sentire il fratello da diverso tempo lanciando un vero e proprio appello social. ”

“È da un mese che non riesco a parlare con mio fratello. Non so dove sta, dovrebbe stare in Honduras, ma non so che fine ha fatto Ivano”, ha detto il fondatore dei Cugini di Campagna ai microfoni di Striscia La Notizia. “Voi non sapete la sofferenza dei gemelli. Una volta, da bambini, nostra zia gli rovesciò il brodo caldo addosso e lui dovette stare al Bambin Gesù, io soffrivo con lui. Non siamo mai stati così tanto lontani, è passato un mese” – ha aggiunto per poi lanciare un appello al fratello “se puoi ruba un telefono e chiamami, fammi sentire che stai bene”.

Ivano Michetti e il rapporto con il fratello Silvano Michetti

Ivano Michetti è il fratello di Silvano Michetti. Conosciuto anche con il soprannome di “Poppi”, Ivano è nel gruppo I Cugini di Campagna sin dalla nascita della band italiana fondata nel 1970. All’interno della band, Ivano suona la chitarra e il basso, ma è anche arrangiatore e una delle seconde voci del gruppo.

La formazione della band attualmente è così composta: Tiziano Leonardi alle tastiere e i cori e Nick Luciani rientrato nel gruppo dopo una serie di incomprensioni che per fortuna sono state risolte nel migliore dei modi. Per chi non lo sapesse, Ivano Michetti è il compositore di quasi tutte le musiche delle canzoni della band, senza contare che in tantissime canzoni c’è anche la sua penna.

