J-AX/ “Ad esporsi politicamente non ci si guadagna” (Vero e più vero)

J-Ax è tra gli ospiti della nuova puntata di “Vero e più vero“, il nuovo show condotto da Ubaldo Pantani su Rai2. Il rapper torna in tv dopo il grandissimo successo del singolo “Ostia Lido” certificato doppio disco di platino e candidato a possibile tormentone dell’estate 2019. Il cantante però in questi giorni è tornato a parlare di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera in cui si era espresso in merito a dei litigi avuti con Matteo Salvini. Per rimarcare il suo pensiero, J-Ax ha pensato bene di fare delle Instagram Stories per chiarire alcuni punti della sua intervista per via di alcune frasi – dichiarazioni che sono state fraintese e diventate oggetto di strumentalizzazione da parte di alcuni giornali di destra e dello stesso Ministro degli Interni e Vicepremier. In particolare il cantante ha parlato di censura e se l’avesse mai ricevuta durante la sua carriera. Per l’occasione ha ricordato un evento successo molti anni fa: “con gli Articolo 31 abbiamo cantato Ohi Maria (sulla marijuana ndr) a Domenica In ed è successo un casino, per un po’ non siamo tornati in Rai. Poi ci sono i miei litigi con il ministro dell’Interno su Twitter. Non ho mai subito una censura dichiarata, ma è chiaro che se ti esponi da una certa area le offerte di lavoro diminuiscono”.

J-Ax: “non lavoro più perché ho attaccato Salvini”

J-Ax è poi tornato sulla polemica scoppiata secondo cui per via del suo rapporto conflittuale con Matteo Salvini avesse perso delle occasioni di lavoro. Una bufala che il cantante ha voluto smentire: “pare che avrei detto che non lavoro più perché ho attaccato Salvini, che palle, praticamente ho fatto un’intervista per il Corriere che mi ha chiesto se a esporsi e dire la propria politicamente si guadagna? E ho risposto di no”. Il rapper ha poi proseguito facendo l’esempio con un canale come Rai2 appartenente alla tv di Stato: “Rai Due che viene lottizzato dalla politica e dal Governo è ovvio che se prendi delle posizioni antigovernative o comunque contrarie alla forza politica che sta comandando quel canale, da lì hai meno offerte, ma per fortuna siamo in Italia e quando non ti arrivano offerte da una parte, ti arrivano dall’altra”. Polemiche a parte, il cantante è stato preso di mira anche da alcuni suoi stessi fan a cui ha dedicato un lungo messaggio.

J-Ax: “non ho bisogno di visibilità”

“Facevo un discorso in generale per dire che ci sono i cretini, i fan cretini – non miei, ma della parte opposta – che quando tu ti permetti di dire qualcosa ti dicono di pensare a cantare, pensano che dici quella cosa per avere visibilità. Ma visibilità di che?” ha detto J-Ax che continua a vivere un momento magica. Il suo nuovo singolo “Ostia Lido” è una hit da doppio disco di platino ed attualmente è impegnato in una tournée da tutto esaurito: “sto facendo una tournée tutta piena, con tanti sold out, il mio singolo è al doppio disco di platino, fra i pezzi più passati dalle radio, ma di che visibilità ho bisogno?”. In realtà la scelta di esporsi e metterci la faccia ha creato qualche danno al cantante che però non nasconde: ” lavoro tanto, mi arrivano offerte di lavoro quotidianamente. Ad ogni modo ho solo detto che a esporsi politicamente non ci si guadagna, si perde qualche fan, ma nel mio caso è una fortuna, come ha detto Fiorella Mannoia, il vostro odio sono medaglie. Avere gente che la pensa in una certa maniera tra i miei fan è un dispiacere, quindi è una bella cosa che questa gente dica ‘Ti ho seguito, poi hai parlato male del Capitano e non ti seguo più’, ma meno male, fuori dai coglioni”.





