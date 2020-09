J-Ax diventa J-Axonville/ Video “Uncool & Proud, il mio album punk”

J-Ax aveva annunciato una rivoluzione nelle scorse settimane, e rivoluzione è stata. Il noto rapper milanese ha inciso un album punk rock dal titolo “Uncool & Proud” sotto lo pseudonimo di J-Axonville. Una netta inversione di tendenza per l’amatissimo artista milanese rispetto al suo repertorio, a cominciare dalla sua hit estiva “Una voglia assurda”. Ma come detto prima, J-Ax aveva annunciato ai fan qualcosa di speciale e di conseguenza ha deciso di cimentarsi in qualcosa di nuovo. Per lanciare questo nuovo progetto il cantante ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram in cui appare assieme ad altre tre gemelli, fra cui uno che indossa la maglietta dei Ramones, storico gruppo punk. La grande novità è che l’album inedito non sarà disponibile in commercio, ne’ nei negozi ne’ tanto meno in streaming, e per ascoltarlo bisognerà essere amici stretti dello stesso artista.

J-AX E L’ALBUM PUNK ROCK: “SCRITTO DURANTE QUESTI MESI FOLLI”

J-Ax, come riferisce l’edizione online de Il Fatto Quotidiano, sta infatti mandando in giro in queste ore un link che permette l’ascolto dei dieci brani inediti, raccomandandosi però che il materiale non venga pubblicato da nessuna parte. I titoli sono tutto un programma, leggasi “Rotture di ca*zo”, “Vi meritate la crisi”, “Violenza pedagogica” e “Non mi piaccio più”, ma è normalità per un progetto di rottura come appunto quello dell’ex giudice di The Voice. “Ho realizzato un disco PunkRock – ha spiegato lo stesso cantante via Instagram – il genere meno mainstream, meno cool e meno streammato del momento. Scritto, suonato e registrato durante questi mesi folli. È sporco, giovialmente arrabbiato, scorretto. Non potrete comprarlo o ascoltarlo in streaming. Ho deciso che manderò un link per ascoltarlo a persone speciali che stimo e amo. Loro potranno a loro volta girare quel link a chiunque riterranno opportuno. Magari arriverà anche a qualcuno di voi”.Il rapper ha messo le mani avanti: “Ha un senso commerciale questa operazione? No. Quanti mi hanno dato del pazzo per averci pensato? Ho perso il conto. Ma i sogni che seguono una logica sono operazioni di marketing camuffati da sogni. Questo è un regalo che ho voluto fare a me stesso e ai folli a cui piace la mia stessa merda. Se riuscirai ad ascoltarlo significa che fai parte del club”.





