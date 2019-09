J-Ax, fan muore sul posto di lavoro/ Video “Schiacciato dai rulli…”, sfogo del rapper

J-Ax ha sempre dimostrato di avere un cuore d’oro e di essere molto vicino agli estimatori. Ecco perché, il rapper in queste ore ha avuto modo di sfogarsi su Instagram, non nascondendo la sua rabbia del momento. Ed infatti il musicista lombardo ha parlato di un suo grande fan che ha recentemente perso la vita sul posto di lavoro. Il buon Alessandro quindi, si è fortemente lamentato per il fatto che la notizia non abbia assolutamente interessato i principali canali d’informazione che si occupano di cronaca, passando così – tristemente – in secondo piano. L’argomento molto delicato ha fatto in modo che Ax fosse un fiume in piena nell’esporre il delicatissimo argomento. Con un video postato tramite i suoi canali social ufficiali, il rapper di “Ostia Lido” ha attaccato tutti coloro che vogliono fare passare incidenti di questo tipo come semplici eventi “che possono accadere”. “Ed è perché sono un cittadino libero che ora voglio parlare della cosa che mi fa inca…re più di tutte: ovvero le morti sul lavoro”, ha esordito.

J-Ax, un suo fan muore sul posto di lavoro: la sua rabbia

Un fan di J-Ax ha sfortunatamente ha perso la vita mentre stava lavorando. Per l’estimatore, dopo il terribile incidente, non si è potuto fare nulla. La notizia della sua morte sul lavoro è passata in sordina e il rapper, attraverso i suoi seguitissimi canali, ha deciso di urlare tutto il suo dolore e la sua rabbia. “Qualche giorno fa un uomo di soli 39 anni, Davide, un marito per Licia e un padre per Lorenzo è morto mentre cercava di arrivare alla fine del mese. Era un mio fan e un operaio e la sua morte non ha suscitato nessuno scandalo. Stava lavorando ad un macchinario quando è finito tra i rulli rimanendo schiacciato. Può finire così la vita di qualcuno che aveva solo 39 anni? Parliamo di questo, invece delle discussioni che occupano ogni giorno i dibattiti pubblici”, ha affermato ancora. Ecco a seguire, il suo video sfogo per intero.





