J-Ax/ Nuovo disco Reale: collaborazioni a Jake La Furia, Enrico Ruggeri e Max Pezzali

Le collaborazioni musicali sono appena iniziate per J-Ax, che grazie al suo nuovo disco Reale ha realizzato featurette con Jake La Furia, Enrico Ruggeri e Max Pezzali. Ed è proprio su quest’ultimo che ha deciso di soffermarsi in uno dei suoi recenti interventi social, rivelando alcuni dettagli che riguardano il dietro le quinte dei gruppi di cui facevano parte all’inizio della loro carriera. “Negli anni 90 gli Articolo 31 e gli 883 si incontravano nei backstage dei vari “Festivalbar” o simili. Venivamo guardati con sospetto dagli addetti ai lavori, con fastidio dagli altri artisti e con sufficienza dai giornalisti. Questo ci fece diventare ancora più amici. Invece alla fine noi siamo qui e tutta quella gente no. Max è un vero amico, amiamo gli stessi film, gli stessi dischi, le stesse moto”, scrive su Instagram. Peccato però che il titolo del duetto sia ancora un mistero: dovremo forse attendere il prossimo 10 gennaio 2020, data in cui verrà rilasciato? “Scegline anche uno con i capelli”, dice intanto un fan in un commento, giusto per sottolineare che i tre artisti con cui il rapper ha deciso di unirsi hanno un piccolo dettaglio in comune. Clicca qui per leggere il post di J-Ax.

J-Ax, un nuovo periodo d’oro

Un periodo d’oro per J-Ax, che ha appena festeggiato il secondo disco di platino per il suo singolo Ti volevo dedicare. Dopo lo stop legato alla decisione di lasciare le scene musicali per qualche tempo, il rapper ha ritrovato l’energia che lo ha caratterizzato per molti anni ed è esploso in diversi contesti: al cinema, in radio, nei playstore, nei live e in tv. Oggi, giovedì 26 dicembre 2019, J-Ax sarà di nuovo alla guida della giuria di All Together Now, mentre a fine anno sarà nelle sale italiane grazie a Playmobil The Movie. Il cantante infatti ha prestato la sua voce all’imperatore Maximus, “spero che vi permetterà di creare memorie con la vostra famiglia che vi porterete con voi per sempre. Io porterò mio figlio”, ha scritto su Instagram. J-Ax si prepara tra l’altro ad un gennaio esplosivo grazie al suo album ReAle e proseguirà anche il mese successivo con un evento particolare. A due mesi dal Carnevale di Cento, Il Resto del Carlino ha già rivelato che il rapper sarà presente nella cittadina di Ferrara il 9 febbraio, come super ospite della nuova edizione.

