J-Ax, ex socio di Fedez/ Dalla lite e le motivazioni “segrete” al nuovo disco

J-Ax si sta preparando alla grande per il primo mese del prossimo anno, visto che il 24 gennaio verrà pubblicato il suo nuovo album Reale e ha già annunciato le prime date del suo tour. Non si parla solo del live in pre-release al Blue Note di Milano previsto per il 22 gennaio 2020, ma di una serie di tappe che renderanno ancora più fitta la sua agendina: nessuna pausa fino all’8 di febbraio, quando si fermerà a Modena, per poi proseguire alcuni giorni più tardi con altri quattro concerti a Guidonia, in provincia di Roma, Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, Casale Monferrato (AL) e Arese, in provincia di Milano. “Invece di fare il solito Instore che fanno tutti, non vi farò solo la foto e la firma sul disco, ma anche un live”, annuncia tramite Storie. In aggiunta chi si prenoterà via ticketone riceverà un regalo speciale “e in più sarai nel Beat, praticamente il sottopalco, vicinissimo a me”. Un’idea più che originale che i fan del rapper milanese coglieranno di sicuro al volo. Per chi invece non potrà assistere dal vivo all’esibizione di J-Ax, potrà gustarsi l’ultimo dell’anno in sua compagnia grazie al Capodanno in Musica 2019, dove si unirà alla padrona di casa Federica Panicucci e ai tanti ospiti che saliranno sul palco barese, fra cui anche l’amico Fabio Rovazzi.

J-AX, EX SOCIO FEDEZ: FESTA DI COMPLEANNO SENZA FEDERICO

Un mese importante quello di dicembre per J-Ax, non solo perchè è già attivo il countdown per l’uscita del suo disco Reale, ma anche per via del suo ritorno come Presidente di giuria nella seconda edizione di All Togheter Now. Se da un lato nel calderone stanno bollendo un sacco di novità, lo stesso non si può dire del suo rapporto con un certo rapper della sua stessa città. Fedez sarà ospite oggi, giovedì 5 dicembre 2019, a La Confessione sul canale Nove e possiamo dare per scontato che non ci dirà nulla di nuovo in merito alla lite con l’ex leader degli Articolo 31. L’ultima notizia risale a qualche settimana fa, quando la moglie del rapper, Eliana, ha festeggiato il suo compleanno in compagnia di tanti amici. Presenti Fabio Rovazzi, Michelle Hunziker e Max Pezzali fra altri, “assente, ovviamente, l’ex socio Fedez”, scrive il settimanale Chi, “nonostante un tentativo di quest’ultimo di ricucire i rapporti, oggi la pace è lontanissima tra i due”. Una voce di corridoio che non è stata smentita o confermata dai diretti interessati e che accende ancora di più il dubbio su tutti i fan che si interrogano sul reale motivo che ha spinto entrambi a interrompere la fortunata collaborazione e le motivazioni di questa scelta che per ora restano segrete nascoste dietro a clausole legali.

