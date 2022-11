J-Ax: “Temo di morire prima che mio figlio Nicolas abbia 20 anni”/ “Sono ansioso…”

J-Ax, di fronte alle telecamere del programma di Rai Due “Belve”, trasmissione condotta da Francesca Fagnani e andata in onda nella serata di mercoledì 16 novembre 2022, ha affrontato il tema legato alla sua famiglia, a cominciare dalla moglie Elaina Coker, ex modella e fotografa americana: “Siamo sposati da 25 anni, sono ancora innamorato di lei e non sono geloso. Se piaccio alle altre donne? Non lo so, sono monogamo da quando mi sono unito in matrimonio a lei”.

J-Ax: "Lite con Fedez? Avevamo entrambi l'esaurimento"/ "Non gli ho mentito, ma lui…"

A proposito del figlio Nicolas, J-Ax ha rivelato di essere un padre ansioso e che in questo frangente sta ricevendo indietro “tutto il karma possibile di quello che ho fatto come artista, praticamente. Lui è un bambino di cinque anni e, naturalmente, ci sono le lotte per fargli fare la doccia, per fargli lavare i denti. Un giorno io ero l’addetto alla doccia e gli dicevo ‘dài, vieni a fare la doccia’. Lui si è girato e mi ha risposto ‘papà, to’!’ (mima un gestaccio, ndr). Io allora gli ho domandato: ‘Dove hai imparato a fare questo?’. E lui: ‘Papà, l’ho visto sulla copertina del tuo disco…’. Me lo merito alla grande!”.

J-Ax: "Alcool e droga, lunga dipendenza"/ "Pensai al suicidio e commisi furti..."

J-AX: “HO PAURA DI MORIRE PRIMA CHE MIO FIGLIO POSSA ARRIVARE A COMPIERE 20 ANNI”

Ancora a “Belve”, J-Ax ha sottolineato che in questo periodo suo figlio Nicolas si è innamorato di un artista americano che si chiama Lil Nas X, di cui in rete c’è un video nel quale lui “pratica del s*sso dal lato B con Satana – ha asserito con imbarazzo il cantante –. Ho dovuto quindi spiegargli il contesto e la licenza poetica, come sarà successo di fare a tanti genitori. Gli ho detto che esiste una cosa che si chiama arte, di cui fanno parte le canzoni”.

J-Ax: "Bullizzato e pestato. Ho pensato al suicidio"/ "Dicevano che portavo sfiga", e sulla lite con Fedez…

Ad oggi, J-Ax ha riferito di avere paura di morire “prima che mio figlio arrivi ai vent’anni. Vorrei, siccome l’ho avuto tardi, riuscire ad accompagnarlo più a lungo possibile lungo il sentiero della sua vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA