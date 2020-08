Jack Sherman è morto/ Ex chitarrista Red Hot Chili Peppers: le polemiche nel 2012…

Lutto nel mondo della musica: è morto il chitarrista Jack Sherman, ex componente della band dei Red Hot Chili Peppers. Proprio la band formatasi a Los Angeles nel 1983 ha dato l’annuncio della scomparsa di Sherman sulla propria pagina Instagram, provocando lo sgomento dei tanti fan. Questo il messaggio pubblicato dal gruppo californiano: “Noi della famiglia Red Hot Chili Peppers vorremmo augurare a Jack Sherman una buona navigazione verso l’aldilà, perché è morto. Jack ha suonato nel nostro album di debutto e nel nostro primo tour negli Stati Uniti. Era un tipo unico e lo ringraziamo per tutti i momenti buoni, cattivi e intermedi. Pace sulla piattaforma di boogie“. Un messaggio non banale, a maggior ragione viste le tensioni che hanno caratterizzato i suoi rapporti con i Red Hot negli ultimi anni…

JACK SHERMAN MORTO: ADDIO A EX CHITARRISTA RED HOT CHILI PEPPERS

Nel 2012, quando il gruppo fu ammesso alla Rock & Roll Hall of Fame, Sherman non fu invitato e ne soffrì. Gli stessi fan e molti colleghi consideravano i contributi di Sherman essenziali, ma il fatto di essere stato escluso dal prestigioso riconoscimento al pari di Dave Navarro lasciò delle ferite anche nello stesso chitarrista. Intervistato da Billboard, commentò amaro: “Vengo disonorato e fa schifo“. Evidentemente la morte del musicista ha portato la band a riconsiderare le sue priorità e a pubblicare un messaggio che nel giro di poche ore ha già sfondato su Instagram il muro dei 100mila like. Chitarra dell’album d’esordio del 1983, fondamentale fu anche il contributo che Sherman diede al secondo titolo Freaky Styley prima di essere sostituito da Hillel Slovak, di cui aveva inizialmente preso il posto. Le cause della morte sono ignote.





