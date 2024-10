Jacob Elordi e la fidanzata Olivia Jade: la coppia va avanti

Sulle colonne del settimanale Chi si leggono aggiornamenti riguardo alla storia d’amore tra Jacob Elordi e la fidanzata Olivia Jade, che sembrano vivere una pagina felice della loro relazione dopo qualche tempo più complicato, in cui l’incertezza sembrava regnare sovrana, adesso le cose sono sicuramente più ordinate e al bel momento professionale, l’attore unisce anche una serenità professionale non indifferente.

Il magazine Chi ha riportato anche alcune dichiarazioni di Jacob Elordi, che ha confessato: “Penso di aver acquisito fiducia, oggi mi sento molto più sicuro di me, ho avuto delle conferme sulle mie capacità e spero di non perderle” le parole dell’attore e fidanzato di Olivia Jade che attualmente è tra i volti più richiesti sia del piccolo che grande schermo. In passato Jacob Elordi ha avuto diverse ex fidanzate celebri, adesso il suo cuore sembra nuovamente impegnato con Olivia Jade, ragazza con la quale ha trascorso anche le vacanze in Italia.

Jacob Elordi e le ex fidanzate: chi sono le sue vecchie fiamme

Come accennato anche nelle righe precedenti, Jacob Elordi vanta un curriculum di tutto rispetto anche con le donne e non solo nel mondo del cinema, il magazine Chi ha ricostruito gli anni del giovane artista, ricordando il legame con Zendaya, storia nata nel 2019 dopo che i due si sono conosciuti sul set di Euphoria, mentre un anno più tardi Jacob Enordi è stato fidanzato con Kaia Gerber.

Presto ritroveremo sulle scene Jacob Elordi, che sarà impegnato con la collega famosissima Margot Robbie nel film Cime tempestose, una parte di lusso per il giovane attore australiano dal fisico statuario di quasi due metri, che in passato ha recitato in diversi teen movie che ha definito in più occasioni dei rimpianti, forse per averne accettati fin troppi nel corso della sua giovane carriera.

