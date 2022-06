Jacopo, fratello Deborah Compagnoni/ “La montagna, la sua passione, l’ha portato via”

Deborah Compagnoni ricorda la morte del fratello Jacopo

Deborah Compagnoni ospite di Verissimo ricorda il fratello Jacopo morto a causa di una valanga in montagna. La ex campionessa di sci ha parlato a cuore aperto della terribile tragedia vissuta dalla sua famiglia che ha dovuto dire addio a Jacopo morti a soli 40 anni a causa di una valanga mentre si trovava in montagna. “Mio fratello Jacopo aveva trasmesso anche a me tanto amore per l’alpinismo. Purtroppo è successo questo, è passato poco tempo e non sembra ancora vero. Io credo nel destino e nel fatto che ognuno di noi ha già un destino scritto” ha detto la Compagnoni che ha poi ricordato le imprese del fratello: “Jacopo è stato dappertutto, ha scalato più di trentamila metri delle Alpi e ha riuscito a trasmettere questa passione anche a nostra madre”.

Sandra Milo/ Fisco e problemi economici, lo sfogo: "Non ce la faccio più"

Jacopo Compagnoni, il terzo figlio nato dopo Deborah e Yuri, aveva deciso di dedicarsi anima e corpo alla montagna. Una passione che era diventato anche il suo lavoro visto che lavorava come guida alpina esperta. Il fratello della Compagnani lavorava a Valfurva dove gestiva anche l’hotel “Baita Fiorita” insieme alla sua famiglia.

Enrico Brignano/ La dedica al figlio "Gli augurerei di ricevere tutto l'amore e la sapienza di mio padre"

Deborah Compagnoni: il dramma del fratello Jacopo

Jacopo Compagnoni è sempre stato un grandissimo appassionato di montagna. Durante un video di presentazione, il fratello della ex campionessa di sci si raccontava così: “sono sempre andato in montagna, mio nonno era una guida alpina, mio papà anche e da piccolino mi portava con lui. È un lavoro bellissimo, ma che ha tante problematiche, perché abbiamo la responsabilità delle persone che sono con noi”

Proprio la campionessa Deborah Compagnoni ha ricordato il fratello Jacopo: “purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata”.

Sandra Milo e Federico Fellini/ Amore proibito: "Ero innamoratissima, lui invece..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA