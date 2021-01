Jacopo Zenga, figlio Walter ed Elvira Carfagna/ Oggi l’incontro col fratello Nicolò

Puntata targata “Zenga” quella di Domenica Live preparata da Barbara D’Urso per questa domenica 24 gennaio 2021. Tra i protagonisti principali ci sarà anche Jacopo Zenga, figlio della prima moglie dell’ex calciatore, Elvira Carfagna, che nello studio Canale 5 incontrerà oggi Nicolò Zenga, figlio della seconda moglie di Walter, Roberta Termali. Proprio Jacopo, pochi giorni fa, si è reso protagonista di un altro incontro molto emozionante: quello nella casa del Grande Fratello Vip con l’altro fratello Andrea Zenga, a sua volta figlio di Roberta Termali. Davanti a lui, Jacopo ha parlato da vero e proprio fratello maggiore: “Non sono venuto qua né per giudicarti né per dirti cosa devi fare. C’è stato tanto clamore per quello che è successo. Devo farti i complimenti per il tuo comportamento nella casa: sei un ragazzo fantastico, umile, spontaneo e serio. Sono fratello, sono papà da 10 mesi e sono figlio: non precluderti nessun tipo di rapporto che tu possa instaurare con papà negli anni. Sia esso minimo o massimo“.

JACOPO ZENGA, FIGLIO WALTER ZENGA ED ELVIRA CARFAGNA

Jacopo Zenga non ha risparmiato al fratello Andrea un piccolo appunto rispetto a quanto avvenuto il giorno del suo matrimonio: “Mi è dispiaciuto solo quando hai parlato del matrimonio tra me e Claire perché hai detto che con papà c’era stato solo un saluto fugace. C’era stata un’interazione un po’ diversa dal semplice saluto fugace ma sono sicuro che tu non l’abbia detto in mala fede. Sono tuo fratello maggiore, un papà e sono figlio: non precluderti alcun tipo di rapporto che tu possa instaurare con papà negli anni. Immagina la scene: io, tu papà e Nicky a guardarci una partita tra Inter e Juventus: con tre nerazzurri da una parte e io unico juventino dall’altra. L’ultima cosa, ti voglio bene, Andre“. Cosa dirà oggi Jacopo Zenga all’altro suo fratello Nicolò?



© RIPRODUZIONE RISERVATA