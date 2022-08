Jacqueline Savio, moglie Totò Savio/ “Lui era solare, lo chiamavano ‘il francesino’…”

JACQUELINE SAVIO SVELA IL RETROSCENA SU TOTÒ SAVIO E “MALEDETTA PRIMAVERA”

Jacqueline Savio è la moglie di Totò Savio, cantante e autore di numerose pietre miliari della musica italiana prematuramente scomparso diciott’anni fa. La donna, classe 1934 e nata in Francia, all’anagrafe è registrata come Jacqueline Schweitzer (ma c’è anche chi la chiama Jacky Salvi, ndr) e a sua volta ha intrapreso la carriera artistica. Ricordando il suo Totò, di recente nella trasmissione di Rai Uno “Dedicato” ha detto: “Aveva due soprannomi: uno era ‘il sorriso’, perché era solare, l’altro ‘il francesino’, perché mi aveva sposato”.

In tale circostanza, Jacqueline Savio ha svelato anche un curioso retroscena su “Maledetta Primavera”, celebre brano interpretato da Loretta Goggi: “Totò lo compose perché Loretta doveva fare un programma su Milano 2, nel quale cantava e faceva la sigla. Allora le sigle andavano molto di moda e, per presentare la canzone, Totò andò personalmente con Loretta da Berlusconi in persona: lui ascoltò ‘Maledetta Primavera’ e disse che non gli sembrava la più adatta per la sigla. Evidentemente ci si può sbagliare…”.

JACQUELINE SAVIO, MOGLIE DI TOTÒ SAVIO: UN MATRIMONIO SENZA FIGLI

L’amore tra Jacqueline Savio e Totò Savio si è protratto per 45 anni e, come ha rivelato la donna a “Oggi è un altro giorno”, programma di Serena Bortone, “lui è stato l’unico uomo della mia vita: non voglio fare la santarellina, ma è la verità. Noi avevamo tre passioni: la nostra, la musica e il mare. Totò era un grande marinaio, io un grande comandante. Andavamo in barca insieme, lui comandava e io facevo le manovre”.

Quando Totò Savio scrisse “Cuore Matto” per Little Tony, altro capolavoro della musica del Belpaese, era reduce da un litigio con Jacqueline Savio: “Come tutte le coppie abbiamo avuto delle discussioni. Io sono andata in Francia per la morte di mio padre e durante la mia assenza lui ha scritto questo brano. Suonava il pianoforte, io ero dietro di lui, ho visto le sue spalle molto più larghe del solito: lì ho capito che era diventato un uomo”. Il loro matrimonio non è stato coronato dall’arrivo di uno o più figli, ma Jacqueline Savio non ha mai approfondito la questione.

